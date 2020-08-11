Son dakika haber! Mardin'de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi ele geçirildi - Son Dakika

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Dargeçit ilçesinde yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, bölücü terör örgütüne ait iki farklı noktada el bombası, EYP yapımında kullanılan malzeme, mühimmat ile muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar neticesinde sözde Kerboran kırsalı Harmanlı bölgesinde bölücü terör örgütüne ait iki farklı noktada el bombası, EYP yapımında kullanılan malzeme, mühimmat ile muhtelif gıda ve yaşam malzemesi gizlendiği tespit edildi. Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sözde Kerboran kırsalında bölücü terör örgütüne ait malzemelerin bulunduğu bölgeye operasyon düzenlendi. Yapılan arazi aramasında iki farklı noktada 3 adet el bombası, 125 adet elektrikli fünye, çok sayıda mühimmat ile toprak içine gömülmüş 50 kilogramlık varil içerisinde örgüt mensuplarına ait elbise, kişisel temizlik malzemesi, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi bulundu.

Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken ele geçirilen diğer malzemeler kullanılamaz hale getirildi.

(Özgür Kaya/İHA)