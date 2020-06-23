Son dakika haber... Mardin'de trafik kazası: 1 ölü, 1'i bebek 2 yaralı - Son Dakika

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i bebek 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 73 AK 473 plakalı otomobil, Kızıltepe-Nusaybin kara yolu Durakbaşı Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada yaralanan Erdal Babat (38), Fatma Babat (38) ve 1 aylık Sami Erol Babat, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fatma Babat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.