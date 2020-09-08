Son dakika haber! Mardin'deki kazada hayatını kaybeden vatandaşlar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 6 kişi son yolculuklarına uğurlandı.
Dün akşam saatlerinde Midyat- Dargeçit karayolunun 12. kilometresinde bulunan Bardakçı Mahallesi mevkinde kamyon, traktör ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden 6 vatandaş, köy mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi. Korona virüs nedeniyle tören düzenlenmeyen defin işlemine Midyat İlçe Kaymakamı Tekin Dündar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalendar Savaş Ünal, Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı da katıldı. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 14:55 - Kaynak: İHA
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