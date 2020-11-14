Son dakika haber: Mardin'in tanınmış Mevlithanı ve hafız Ali Demir Kovid-19'a yenik düştü - Son Dakika

Mardin'ın tanınmış mevlithanı ve halk arasında "Hafız Ali" olarak bilinen Ali Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti.

Kentin tanınmış mevlithanı Demir, Kovid-19 tedavisi gördüğü Mardin Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Mevlithan Demir, sevenlerinin gözyaşları arasında Veydi Sımak Mezarlığında toprağa verildi.

6 aylıkken geçirdiği bir rahatsızlık sonucu gözlerini kaybeden Demir, tarihi Ulucami'de 12 yaşında Kuran-ı Kerim'i ezberleyerek hafız olmuş, 30 yıl aynı camide müezzinlik yapmıştı. Demir, emekli olduktan sonra da kentteki bütün mevlitlerin baş konuğuydu.

Namaz vakitlerinde gittiği her camidi gönüllü müezzinlik yapan ve halk arasında "Hafiz Ali" olarak tanınan Demir'in hayatı Aydınlı sınıf öğretmeni Egecan Aydın tarafından 6 yıllık bu çalışmayla yüksek lisans tezi ve belgesel olmuştu.

Egecan Aydın, tez ve belgesel çalışmalarında Demir'in hayatından çok fazla etkilediğini kaydederek, hayatını kaybeden Demir'e Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.