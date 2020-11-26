Son dakika haber | Mardin OSB Kovid-19 salgınında da yatırımcıların gözdesi - Son Dakika

Son dakika haber | Mardin OSB Kovid-19 salgınında da yatırımcıların gözdesi

26.11.2020 11:03
Son dakika haber | Mardin OSB Kovid-19 salgınında da yatırımcıların gözdesi, System.String[]

Son dakika haberleri... Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB), doluluk oranının yüzde 100'e ulaşmasıyla alanı 500 dönüm genişletildi, yer tahsisi yapılan 6 firma fabrika kurmak için çalışmalara başladı.

Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB), doluluk oranının yüzde 100'e ulaşmasıyla alanı 500 dönüm genişletildi, yer tahsisi yapılan 6 firma fabrika kurmak için çalışmalara başladı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması için hayata geçirilen teşvik uygulaması, coğrafi konumu ve genç nüfusu dolayısıyla yatırımcının büyük ilgi gösterdiği Mardin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele sürecine rağmen girişimcilere ev sahipliği yapıyor.

Kapalı fabrikaların faaliyete girmesi, birinci genişletme alanının da fabrikalarla dolmasının ardından daha önce serbest bölge olarak kullanılan yaklaşık 500 dönümlük alan da yatırım için devreye alındı.

500 dönümlük alanın firmalara tahsisi yapılan yüzde 45'lik bölümünde kurulacak fabrikalar için temel atıldı.

Kalan yüzde 55'lik kısım için başvuru yapan firmaların talepleri değerlendiriliyor.

"6 yatırımcı kuracakları fabrikaların inşaatına başladı"

Mardin OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Mardin Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Nasır Duyan, AA muhabirine, yaklaşık 3 bin 500 dönüm arazi üzerine kurulu OSB'nin 281 parselden oluştuğunu söyledi.

Yatırımcıların yoğun ilgisi ve talebi nedeniyle kapalı alanların da faaliyete girdiğini ifade eden Duyan, doluluk oranının yüzde 100'e ulaşmasıyla alanı genişletme arayışına girdiklerini belirtti.

Duyan, alanı bir kez genişlettiklerine ancak talep yoğunluğu nedeniyle bunun da yetmediğine işaret ederek, "500 dönümlük alanı da OSB'ye kattık. 6 yatırımcı kuracakları fabrikaların inşaatına başladı. Yeni talepler de var." dedi.

Güvenli bir liman haline gelen Mardin'in hem altyapısı hem de sağlanan teşviklerle önemli bir yatırım merkezine dönüştüğünü dile getiren Duyan, "Buraya yatırım yapılmaması için hiçbir neden yok. Her konuda yatırıma hazır bir kent. Mardin'e yatırım yapan mutlak surette kazanır." diye konuştu.

"Sermayenin yavaş yavaş bu bölgeye kaydığını görüyoruz"

" Orta Doğu'ya ticaret yapan ve yapmak isteyen herkesin mutlak suretle Mardin'e yatırım yapması gerekir." diyen Duyan, şöyle konuştu:

"Sermayenin yavaş yavaş bu bölgeye kaydığını görüyoruz. Sadece OSB'de 20 tekstil firması var ve diğer firmalar da buraya geliyor. İki ülkeye komşu bir iliz. Buraya yatırım yapmak isteyenlere bütün imkanları seferber ediyoruz. İlimizin, bölgenin ve ülkenin kalkınması, işsizliğin önlenmesi için çaba sarf ediyoruz."

Devletin bölgeye çok ciddi teşviklerinin olduğuna dikkati çeken Duyan, "Sanayici özellikle enerji fiyatlarından etkileniyor. Enerji konusunda destek bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Duyan, Mardin OSB'de faaliyeti sürdürürken Kovid-19 tedbirlerine büyük özen gösterdiklerini belirtti.

Bütün sanayicilerin bu konuda çok duyarlı olduğunu belirterek teşekkürlerini ileten Duyan, maske, mesafe ve hijyen kurallarına bütün vatandaşların uymasını arzu ettiklerini bildirdi.

Organize Sanayi Bölgesi, Yatırımcı, Mardin, OSB, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Mardin OSB Kovid-19 salgınında da yatırımcıların gözdesi - Son Dakika


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