Son dakika haber... Market deposunda alev alev yandı - Son Dakika

Market deposunda alev alev yandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir marketin müştemilat deposunda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Yangın, Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesinde bir markette yaşandı. Marketin müştemilat deposundaki meyve-sebze kasaları bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Bir anda etrafa yayılan yangın sonrası çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası can kaybı yaşanmazken depo bölümünde maddi hasar oluştu.