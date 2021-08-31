MARKET ÖNÜNDEN TELEVİZYON HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika

OSMANİYE'de bir kişinin, market kapısı girişinde ambalaj içindeki televizyonu alıp, hızla uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüpheliyi kısa sürede yakaladı, televizyon market görevlilerine teslim edildi.

Rızaiye Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerindeki bir market girişindeki televizyonun çalındığını fark eden iş yeri çalışanları, polise haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin daha önceden 24 suçtan kaydı bulunan M.A. (34) olduğunu belirledi. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı, televizyon ise iş yeri çalışanlarına teslim edildi.

Görüntülerde şüphelinin rahat tavırlarla, marketin giriş bölümüne gelerek, ambalaj içindeki televizyonu saniyeler içinde alarak uzaklaşması yer alıyor.