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Son dakika haber! Market sahibine iş yerindeki silahlı saldırı kamerada - Son Dakika

Son dakika haber! Market sahibine iş yerindeki silahlı saldırı kamerada

28.11.2021 17:36

Gelen son dakika haberlerine göre Market sahibine iş yerindeki silahlı saldırı kamerada Adana'da bir market sahibine iş yerinde silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Market sahibine iş yerindeki silahlı saldırı kamerada

ADANA - Adana'da bir market sahibine iş yerinde silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay 9 Kasım günü saat 18.30 sıralarında, merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, market sahibi Yakup Kayalı ve oğlu Yusuf, iş yerindeki malzemeleri raflara dizerken kimliği belirsiz maskeli bir kişi dükkana girip Yakup Kayalı'ya tabancayla ateş açıp kaçtı.

Yusuf Kayalı da tabancasını çekip kaçan şüphelinin peşinden ateş etti. Kolundan hafif yaralanan Yakup Kayalı, götürüldüğü hastanede tedavi oldu.

Babayla oğlunun şikayeti üzerine iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber! Market sahibine iş yerindeki silahlı saldırı kamerada
Son dakika haber! Market sahibine iş yerindeki silahlı saldırı kamerada
Son dakika haber! Market sahibine iş yerindeki silahlı saldırı kamerada
Son dakika haber! Market sahibine iş yerindeki silahlı saldırı kamerada

Saldırı, Market, Kasım, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Market sahibine iş yerindeki silahlı saldırı kamerada - Son Dakika


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