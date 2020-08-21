Kartal'da gece saatlerinde marketi benzin ile yakarak kundaklayan şahıs polis tarafından yakalandı. Marketin kundaklandığı ve alevlerin parladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal'da Soğanlık Mahallesinde saat 04.10 sıralarında bulunan bir market bir şahıs tarafından bilinmeyen bir nedenle kundaklandı. Olayla ilgili çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, incelenen kamera görüntüleri neticesinde olayı Emirhan Y. (21) isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Şahıs, Maltepe Esenkent Mahallesinde yakalandı. Şahsın yanında getirdiği benzin ve market içerisinde bulunan küçük tüpü açarak marketi ateşe verip yangın çıkardığı anlaşıldı. Yakalanan şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

Şahsın marketi kundakladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde marketin içerisinde bir anda alevler parlıyor. - İSTANBUL