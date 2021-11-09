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Son dakika haber: Markette silahlı soygun girişimi - Son Dakika

Son dakika haber: Markette silahlı soygun girişimi

09.11.2021 15:00

Son dakika haberler: Markette silahlı soygun girişimi Bir el ateş eden kimliği belirsiz şahıs paraları alamadan kaçtı Samsun'da A101 market şubesine giren silahlı şahıs çalışan genç kadının kafasına silah dayayarak paraları istedi.

Markette silahlı soygun girişimi

Bir el ateş eden kimliği belirsiz şahıs paraları alamadan kaçtı

SAMSUN - Samsun'da A101 market şubesine giren silahlı şahıs çalışan genç kadının kafasına silah dayayarak paraları istedi. Bir el ateş eden kimliği belirsiz şahıs paraları alamadan kaçtı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Ihlamur Bulvarı üzerindeki market şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzünü beyaz bez ile kapatan ve elleri cerrahi maskeli kimliği belirsiz bir kişi A101 market şubesine girdi. Şahıs, marketin alt kısmında bulunan kadın çalışan E.M.'nin kafasına silah dayayıp paraları istedi. E.M. kimliği belirsiz soygun şüphelisine kasanın kendisinde olmadığını söyledi. Bu sırada erkek çalışan F.E. alt kata inince soyguncunun genç kadının kafasına silah dayamış halde gördü. F.E. olaya müdahale etmek istedi. Kimliği belirsiz zanlı, F.E.'ye doğru elindeki tabancayla bir el ateş açıp para alamadan panik içinde marketten kaçtı.

Olayla yaralanan olmazken, silahın kuru sıkı tabanca olduğu tespit edildi. Olay yerine polis sevk edildi. Polis marketin önünde soygun girişiminde bulunan şahsa ait içinde atık pet şişeler bulunan karton kutu ele geçirirken, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haber: Markette silahlı soygun girişimi
Son dakika haber: Markette silahlı soygun girişimi
Son dakika haber: Markette silahlı soygun girişimi
Son dakika haber: Markette silahlı soygun girişimi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Markette silahlı soygun girişimi - Son Dakika


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