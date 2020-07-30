Son dakika haber! Marketten 8 bin TL değerinde sigara çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir marketten 8 bin TL değerinde sigara çaldığı iddia edilen şüpheli jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

Olay, geçen pazartesi günü Konaklı Mahallesi Bacaoğlu Çarşısında bulunan Muhammet U.'ya ait bir markette meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerine gelen Muhammet U., sigaranın yerinde olmadığını fark edince, durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, market çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede, sigaraları çalan kişinin Akif A. (19) olduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki takibi sürdüren jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelisini aynı mahalle de yaya olarak ilerlediği sırada yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin elindeki çantada yapılan aramada ise çeşitli markalarda 133 paket sigara ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen Akif A. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA