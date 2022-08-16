Son dakika haberleri! Marketten hırsızlık anları kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Marketten hırsızlık anları kamerada

16.08.2022 22:03

Son dakika haber: Marketten hırsızlık anları kamerada Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir markette yaşanan hırsızlık anları kameraya anbean yansıdı.

Marketten hırsızlık anları kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir markette yaşanan hırsızlık anları kameraya anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde büyük bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, soğukkanlı tavırları ile market içerisinde bir tur atan şüpheli şahıs, daha sonra dolap içerisindeki 300 TL değerinde olan kavurmayı alarak kayıplara karıştı. O anlar ise marketin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

İhbar üzerine hırsızlık vakasını araştıran güvenlik güçleri, şüphelinin kimliğini tespit ederek; yakalanması için çalışma başlattı.

Diğer taraftan, marketin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anlarında şüphelinin rahat tavırları pes dedirtti.

Kaynak: İHA
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Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Marketten hırsızlık anları kamerada - Son Dakika

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