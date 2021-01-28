Son dakika haber: Marketten hırsızlık yapan şüpheliye kısıtlamayı ihlalden ceza - Son Dakika
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Son dakika haber: Marketten hırsızlık yapan şüpheliye kısıtlamayı ihlalden ceza

Son dakika haber: Marketten hırsızlık yapan şüpheliye kısıtlamayı ihlalden ceza

28.01.2021 17:44

Son dakika haberi: ESKİŞEHİR'in Han ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması sırasında kapalı olan marketten sigara ve içki çaldığı tespit edilen N.B. jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'in Han ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması sırasında kapalı olan marketten sigara ve içki çaldığı tespit edilen N.B. jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan N.B.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 469 lira ceza uygulandı.

Han ilçesi Kayı Mahallesi'ndeki marketten koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 615 paket sigara ile 16 şişe içki çalındı. Market sahibi durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, hırsızlığı N.B. isimli şüphelinin yaptığını belirledi. N.B. kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, marketten çalınan sigara ve içkilere el konularak, market sahibine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen N.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 469 lira idari para cezası uygulandı.


Kaynak: DHA
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Jandarma, Market, Sigara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Marketten hırsızlık yapan şüpheliye kısıtlamayı ihlalden ceza - Son Dakika


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