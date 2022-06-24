Son dakika haber | Marmaris Belediye Başkanı Oktay: "4 Gün Boyunca Yüreğimizi Yakan Yangın, Resmi Açıklamalara Göre Nihayet Söndürüldü" - Son Dakika
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Son dakika haber | Marmaris Belediye Başkanı Oktay: "4 Gün Boyunca Yüreğimizi Yakan Yangın, Resmi Açıklamalara Göre Nihayet Söndürüldü"

24.06.2022 21:33
Son dakika haber | Marmaris Belediye Başkanı Oktay: "4 Gün Boyunca Yüreğimizi Yakan Yangın, Resmi Açıklamalara Göre Nihayet Söndürüldü"

Son dakika gündem haberi... Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “21 Haziran Salı günü saat 20.00’de başlayan ve 4 gün boyunca yüreğimizi yakan, binlerce hektar ormanımızı ve yaban hayatını yok eden yangın; resmi açıklamalara göre nihayet söndürüldü ve soğutma çalışmaları başladı” açıklamasını yaptı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "21 Haziran Salı günü saat 20.00'de başlayan ve 4 gün boyunca yüreğimizi yakan, binlerce hektar ormanımızı ve yaban hayatını yok eden yangın; resmi açıklamalara göre nihayet söndürüldü ve soğutma çalışmaları başladı" açıklamasını yaptı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, sosyal medya hesabından 4 günün sonunda Marmaris'teki yangın ile ilgili bilgi verdi. Oktay, şu açıklamaları yaptı:

"21 Haziran Salı günü saat 20.00'de başlayan ve 4 gün boyunca yüreğimizi yakan, binlerce hektar ormanımızı ve yaban hayatını yok eden yangın; resmi açıklamalara göre nihayet söndürüldü ve soğutma çalışmaları başladı. Öncelikle yangının söndürülmesinde canını hiçe sayarak alevlerin içine dalan, gece gündüz demeden mücadele eden tüm ekiplere; belediye çalışanlarımıza ve bu süreçte yüreği bizimle atan herkese teşekkür ederim. Şimdi Marmaris olarak yeniden ayağa kalkacağız ve bir kez daha hep birlikte yaralarımızı saracağız. Hepimize çok büyük geçmiş olsun."

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Son dakika gündem: Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (4) Son dakika gündem: Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (4) Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi
Kaynak: ANKA

Mehmet Oktay, 21 Haziran, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Marmaris Belediye Başkanı Oktay: '4 Gün Boyunca Yüreğimizi Yakan Yangın, Resmi Açıklamalara Göre Nihayet Söndürüldü' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Marmaris Belediye Başkanı Oktay: "4 Gün Boyunca Yüreğimizi Yakan Yangın, Resmi Açıklamalara Göre Nihayet Söndürüldü" - Son Dakika
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