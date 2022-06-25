Son dakika haber: Marmaris Bördübet yangınında soğutma çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor - Son Dakika
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Son dakika haber: Marmaris Bördübet yangınında soğutma çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor

25.06.2022 15:07

Son dakika haberleri: Marmaris Bördübet yangınında soğutma çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor Muğla'nın Marmaris ilçesi Bördübet Mevkii Yediadalar bölgesinde çıkan orman yangınlarının ardından soğutma çalışmaları havadan ve karadan hummalı bir şekilde devam ediyor.

Marmaris Bördübet yangınında soğutma çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi Bördübet Mevkii Yediadalar bölgesinde çıkan orman yangınlarının ardından soğutma çalışmaları havadan ve karadan hummalı bir şekilde devam ediyor.

Marmaris, Hisarönü Mahallesi'ne bağlı Bördübet mevkiinde 21 Haziran saat 20.00 sularında çıkan orman yangını 24 Haziran'da kontrol altına alınarak yoğun bir hava müdahalesi ile soğutma çalışmaları başlamıştı. Çevre illerden gelen arazözler ve iş makinaları ile birlikte Muğla Orman ve Marmaris Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekipler hummalı çalışmalara devam ediyor.

Helikopter ve uçaklar havadan gördükleri ufacık bir dumana dahi su atarak bölgeyi soğuturken kara ekipleri de bölgeyi didik didik yaparak ağaç gövde ve köklerine su sıkıyor. Ekipler "yangın tamamen kontrol altına alındı bölge güvenli" talimatı alana kadar nöbetlerine devam edeceklerini belirttiler.

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Marmaris'teki orman yangını alanında soğutma çalışmaları yapılıyor Marmaris'teki orman yangını alanında soğutma çalışmaları yapılıyor Bakan Kirişci: 'Marmaris'te yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor' Bakan Kirişci: 'Marmaris'te yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor'
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Marmaris Bördübet yangınında soğutma çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Marmaris Bördübet yangınında soğutma çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor - Son Dakika
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