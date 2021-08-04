Son dakika haber! Marmaris, Menteşe ve Kavaklıdere'deki orman yangınlarına 13 helikopter ve 6 uçakla havadan müdahale sürüyor - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ile Menteşe ve Kavaklıdere ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda 6 gün önce çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde etkili oldu.

Yangını kontrol altında tutmak için ekipler, karadan gece boyunca çalışmasını sürdürdü.

Sabahın ilk ışıklarıyla 3 ilçede de hava araçları çalışmalara başladı.

Bölgeye sevk edilen 13 helikopter ve 6 uçak, yangınlara havadan müdahale ediyor.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik grup da Marmaris'te söndürme çalışmasına destek veriyor.

Büyükşehirler, çevre illerden gelen itfaiye, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangınında alevlerin tehdit ettiği Muratlar Mahallesi'ndeki 15 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Gece boyunca alana yayılan yangının da kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesinde de devam eden orman yangınına da ekiplerin müdahalesi devam ediyor.