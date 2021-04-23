Marmaris polisinden kankalı, meşaleli, dövizli kortej - Son Dakika

Marmaris polisinden kankalı, meşaleli, dövizli kortej

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile bir kortej yaptı. Kortejde en çok ilgi çeken üzerinde 'Çocuk polisi ' yazan Kanka polis kostümlü polis oldu.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı balonlar ve Türk bayrakları ile süslenmiş tüm resmi ekip otoları ve motorize ekipler Emniyet Müdürlüğü binasından sirenler ve çocuk marşları ile Marmaris'i gezdiler. Deniz polisi de denizde daireler çizerek şov yaptı. Kısıtlama dolayısı ile alışveriş için sokağa çıkan vatandaşlar cep telefonları ile bu görüntüyü kaydetti.

Polisler ilçenin farklı noktalarında meşaleler yaktı. Atatürk anıtı önünde hilal şeklinde sıralanıp '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun', 'Maske, mesafe ve temizlik hepimiz için" yazılı dövizler ile gösteri yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerden bazıları KADES logolu ' Kadına şiddete hayır' yazılı tişörtler ve şapkalar giyerek motorlarla gezdi.

Polislerin yaptığı Kankalı, meşaleli, kadına şiddete hayır yazılı tişörtlü ve bayraklı kortej tüm ilçe merkezi ve sokaklarını dolaştı.