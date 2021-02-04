Son dakika haber... Marmaris'te bıçaklanarak öldürülen kişinin oğlu tutuklandı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili oğlu tutuklandı.
İçmeler Mahallesi'ndeki evinde Mehmet U'nun (49) bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine adrese 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaşamını yitirdiği belirlenen Mehmet U'nun cenazesi, işlemlerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Gözaltına alınan Mehmet U'nun oğlu F.U'nun (17) gösterdiği yerde cinayette kullanılan bıçak ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Babasının bir süre önce evdeki altınları çaldığı iddiasıyla F.U'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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