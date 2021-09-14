Son dakika haberleri! Marmaris'te düşen yıldırım yangın çıkardı - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu ormanda çıkan yangın ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Marmaris- Muğla Karayolu Beldibi Mahallesi Gökbel mevkisinde saat 18.00 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu ormanda yangın çıktı. Dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve helikopter sevk edildi. Yağmurun etkisiyle yangın büyümezken ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 500 metrekarelik alan yanarak zarar görürken, ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. Muğla Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine göre, Milas, Marmaris, Menteşe ilçesinde sağanak nedeniyle düşen yıldırım neticesinde 20 orman yangını çıktığı, yapılan müdahalelerle yangınların söndürüldüğü bildirildi.