Üye Girişi
Son dakika haber! Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı (2) - Son Dakika

Son dakika haber! Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı (2)

14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:50
Son dakika haber! Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı (2), System.String[]

Son dakika haberler: BİNA İÇİNDE ÇOK SAYIDA SAÇMA İZİMuğla Marmaris'te, sabah saatlerinde A.T.D.'nin (28) HDP ilçe binasında düzenlediği silahlı saldırıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

BİNA İÇİNDE ÇOK SAYIDA SAÇMA İZİ

Muğla Marmaris'te, sabah saatlerinde A.T.D.'nin (28) HDP ilçe binasında düzenlediği silahlı saldırıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Saldırganın, HDP binasına elindeki av tüfeğiyle ateş açarak girdiği, içeride de silahı ateşlediği belirtildi. Olay yerine polislerin gelmesi üzerine teslim olan ve gözaltına alınan A.T.D.'nin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Parti binasında, duvarlarda ve eşyalar üzerinde çok sayıda saçma izi olduğu gözlendi.

HDP İLÇE BAŞKANI:  3 YIL ÖNCE PARTİ BİNASINA SALDIRAN KİŞİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİKHDP Marmaris İlçe Başkanı Güven Göknar, polisin bildirmesiyle durumdan haberdar olduklarını ve parti binasına geldiklerini belirterek, "Saldırganın, 3 yıl önce parti binasına saldıran kişi olduğunu öğrendik. Psikolojik sorunları olduğu söylendi. Durumdan genel merkezimizi bilgilendirdik. Binadaki hasarla ilgili çalışma yapıyoruz" diye konuştu.VALİLİK VE BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA Muğla Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "14.07.2021 Çarşamba günü saat 06.20 sıralarında Marmaris HDP ilçe binasına pompalı tüfekle silahlı saldırıda bulunan 2018 yılında da HDP ilçe binası camını kırdığından, mala zarar verme suçundan hakkında işlem yapılan A. T. D. isimli şahıs, olay mahallinde güvenlik kuvvetleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli işlemler devam etmektedir" denildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı imzalı açıklamada ise şunlar kaydedildi:  "14.07.2021 günü saat 06.20 sıralarında ilimiz Marmaris ilçesinde bulunan HDP ilçe binasına bir şahsın pompalı tüfekle ateş ettiği bilgisinin alınması üzerine olayın faili olduğu tespit edilen ve psikolojik tedavi gördüğüne ilişkin bilgiler bulunan 1993 doğumlu A.T. D. suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Söz konusu olayda ölen ya da yaralanan kimse olmamıştır. Sadece binada maddi hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."İZMİR'DE DE 1 AY ÖNCE HDP BİNASINA SALDIRI OLMUŞTU

İzmir'de, 17 Haziran'da, Çankaya'da iş hanının 2'nci katındaki HDP İl Başkanlığı'nda silahlı saldırıda bulunulmuş, saldırgan Onur Gencer polis tarafından gözaltına alınmıştı. Olayda, partide çay servisi yapan ve annesi rahatsız olduğu için yerine 1 günlüğüne çalışmaya gelen Deniz Poyraz, hayatını kaybetmişti. Mahkemece tutuklanan Gencer, emniyette ve savcılıkta verdiği ifadede, binada kaç kişi bulunursa bulunsun öldürme niyetiyle içeri girdiğini söyleyerek, " PKK'dan nefret ediyorum. Zaman zaman sosyal medyada küfürleşiyoruz. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm. Oraya PKK'lıların gittiğini bildiğimden herhangi bir ayrım yapmayacaktım" demişti.

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),


Son dakika haber! Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı (2)
Son dakika haber! Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı (2)
Son dakika haber! Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı (2)
Son dakika haber! Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı (2)
Son dakika haber! Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı (2)
Son dakika haber! Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı (2)
Son dakika haber! Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı (2)
Son dakika haber! Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı (2)
Son dakika haber! Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı (2)
Son dakika haber! Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı (2)
Son dakika haber! Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı (2)
Son dakika haber! Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı (2)
Son dakika haber! Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı (2)
Son dakika haber! Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı (2)
Son dakika haber! Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı (2)

Halkların Demokratik Partisi, Marmaris, Hisarcık, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı (2) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Düğün salonlarıyla ilgili emsal karar! Verdiği kaporayı mahkeme kararıyla geri aldı 13:42 Düğün salonlarıyla ilgili emsal karar! Verdiği kaporayı mahkeme kararıyla geri aldı Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun 13:06 Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun 15 Temmuz'un kayıp silahları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Ak Parti'den yanıt gecikmedi: İyi niyetli görmek mümkün değil 12:40 15 Temmuz'un kayıp silahları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Ak Parti'den yanıt gecikmedi: İyi niyetli görmek mümkün değil
O ilçe umut oldu! Tüm vatandaşlar aşılandı, vaka sayıları sıfırlandı 12:29 O ilçe umut oldu! Tüm vatandaşlar aşılandı, vaka sayıları sıfırlandı Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı 12:01 Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı Aldatıldığını düşünen kadın, kocasını sırtından bıçakladı 11:55 Aldatıldığını düşünen kadın, kocasını sırtından bıçakladı
Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti 10:43 Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda 10:22 Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda

Son Dakika Haberleri
13:43 Galatasaray taraftarı isyan etti! Yeni formalar 999 TL'den satışa çıkarıldı
13:41 Düğün salonlarıyla ilgili emsal karar! Verdiği kaporayı mahkeme kararıyla geri aldı
13:36 Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu! Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş hallerine gelen tepkilere cevap verdi
13:06 Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun
12:59 Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı
12:39 15 Temmuz'un kayıp silahları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Ak Parti'den yanıt gecikmedi: İyi niyetli görmek mümkün değil
12:29 O ilçe umut oldu! Tüm vatandaşlar aşılandı, vaka sayıları sıfırlandı
12:22 Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu
11:56 Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı
11:47 Başak Demirtaş'tan Adalet Bakanı Gül'e: Cezaevlerinde bayram görüşü yapmanın kime ne zararı olabilir ki?
Galatasaray taraftarı isyan etti! Yeni formalar 999 TL'den satışa çıkarıldı Galatasaray taraftarı isyan etti! Yeni formalar 999 TL'den satışa çıkarıldı         
13:44
Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu! Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş hallerine gelen tepkilere cevap verdi Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu! Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş hallerine gelen tepkilere cevap verdi         
13:36
Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı         
12:59
Sıla ile aşkı doludizgin süren İlker Kaleli geçmiş defterleri temizledi! 3 yıl aradan sonra eski aşkını takibi bıraktı Sıla ile aşkı doludizgin süren İlker Kaleli geçmiş defterleri temizledi! 3 yıl aradan sonra eski aşkını takibi bıraktı         
12:35
Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu         
12:22
Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı         
11:56
Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor         
11:46
Ünlü komedyenden önce iddialara belgelerle yanıt verdi, sonra ateş püskürdü: Yalan haberlerle beni ve ailemi taciz ettiniz. Evimin yerini ifşaladınız Ünlü komedyenden önce iddialara belgelerle yanıt verdi, sonra ateş püskürdü: Yalan haberlerle beni ve ailemi taciz ettiniz. Evimin yerini ifşaladınız         
10:41
Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi         
09:37
BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Eğer yapmazsak pandemiyi atlatamayız BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Eğer yapmazsak pandemiyi atlatamayız         
09:31
Aydemir Akbaş'ın Aydemir Akbaş'ın "Beyhan olmasaydı Nebahat Çehre ile evlenmek isterdim" sözlerine Nebahat Çehre'den cevap         
09:13
Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı         
07:59
Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı         
00:07
Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı         
23:21
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz         
21:27
Rusya'da iki kadın uçurumun kenarındaki salıncaktan düştü! O anlar kamerada Rusya'da iki kadın uçurumun kenarındaki salıncaktan düştü! O anlar kamerada         
20:02
Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 13:56:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement