Son dakika haber... Marmaris'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 8 işletmenin faaliyetleri durduruldu - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı tespit edilen 8 işletmenin faaliyetleri durduruldu.
Marmaris Kaymakamlığı koordinasyonunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçedeki denetimlerini sürdürdü.
İçmeler, Armutalan ve Siteler mahallelerinde 3'ü süresiz, 8 işletme kapatıldı.
Zabıta ekipleri, polis eşliğinde, "fiziki mesafeye uyulmadığı, ruhsata aykırı faaliyet gösterildiği, salgın yönetimi ve çalışma rehberi kurallarına aykırı davranıldığı" gerekçesiyle işlem yapılan 8 işletmeyi mühürledi. İşletmelerden 5'ine, birer gün kapatma cezası verildiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 12:43 - Kaynak: AA
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