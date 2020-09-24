Son dakika haber... Marmaris'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 8 işletmenin faaliyetleri durduruldu - Son Dakika

Son dakika haber... Marmaris'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 8 işletmenin faaliyetleri durduruldu

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı tespit edilen 8 işletmenin faaliyetleri durduruldu.

Son dakika haber... Marmaris'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 8 işletmenin faaliyetleri durduruldu, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı tespit edilen 8 işletmenin faaliyetleri durduruldu.

Marmaris Kaymakamlığı koordinasyonunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçedeki denetimlerini sürdürdü.

İçmeler, Armutalan ve Siteler mahallelerinde 3'ü süresiz, 8 işletme kapatıldı.

Zabıta ekipleri, polis eşliğinde, "fiziki mesafeye uyulmadığı, ruhsata aykırı faaliyet gösterildiği, salgın yönetimi ve çalışma rehberi kurallarına aykırı davranıldığı" gerekçesiyle işlem yapılan 8 işletmeyi mühürledi. İşletmelerden 5'ine, birer gün kapatma cezası verildiği öğrenildi.

Marmaris Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 12:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Marmaris'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 8 işletmenin faaliyetleri durduruldu - Son Dakika

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