Son dakika haberleri! Marmaris'te orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre yaklaştı (5) - Son Dakika

MSB, İHA GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangının ardından bölgeye sevk edilen İnsansız Hava Aracı (İHA) ile kaydedilen görüntüleri paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından görüntü ile birlikte yapılan paylaşımda, "Devletimizin birçok kurum ve kuruluşu Marmaris'te çıkan yangını söndürmek için el birliğiyle mücadeleyi sürdürüyor. Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile havadan anlık görüntü aktarımı yapılarak yangın söndürme çalışmalarının koordinasyonu sağlanıyor" denildi.