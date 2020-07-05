Son dakika haber: Marmaris'te şehre inen domuzları elleri ile beslediler - Son Dakika

Son dakika haber: Marmaris'te şehre inen domuzları elleri ile beslediler

Son dakika haberi... Marmaris'te şehre inen domuzları elleri ile beslediler MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde aç kalan domuzlar şehre indi.

Marmaris'te şehre inen domuzları elleri ile beslediler
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde aç kalan domuzlar şehre indi. Sokak kedileriyle birlikte çöpleri karıştıran domuzları, vatandaşlar elleri ile besledi. Tatile gelen bazı vatandaşlar ise o görüntüleri cep telefonu ile kaydederken şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Marmaris'te son zamanlarda aç kaldıkları için şehir merkezine inen domuzlar, kedilerle birlikte çöpleri karıştırdı. Marmarisli bazı vatandaşlar ise gece saatlerinde hem sokak kedilerini hem de aç kalan domuzları elleri ile besledi. Onlarca domuz kendilerine atılan yemekleri iştahla yerken, bu anlar ise kente tatile gelen bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüleri çeken kişiler ise Marmarislilerin her gün karşılaştığı bu olay karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYE ŞAHİT OLUYORUM
Görüntü çeken bir kişi, Hayatımda ilk defa böyle bir durum ile karşılaştım, ilk defa böyle bir şeye şahit oluyorum dedi.
Doğum günü olduğunu söyleyen bir kişi de, Çok değişik bir doğum günü kutluyoruz şu an diye konuştu.

Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 03:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Marmaris'te şehre inen domuzları elleri ile beslediler - Son Dakika

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