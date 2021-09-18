Son dakika haber... Marmaris'te seyir halindeki takside çıkan yangın söndürüldü

Son dakika habere göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde, seyir halindeyken alev alan taksi kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, seyir halindeyken alev alan taksi kullanılamaz hale geldi. Armutalan Mahallesi 239 Sokak'ta seyreden 48 T 4293 plakalı taksinin motorundan dumanlar çıkmaya başladı. Sürücüsünün hemen park ettiği araçta çıkan yangın için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangın, hasara yol açtı.

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