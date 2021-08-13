Son dakika haber... Marmaris'te yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınından zarar gören alanlar havadan görüntülendi.
Armutalan Mahallesi'nde 29 Temmuz'da Siteler mevkisinde başlayan ve 9 gün sonra kontrol altına alınan yangında ilçeyi çevreleyen yeşil alanlar zarar gördü.
Armutalan ve İçmeler mahallelerinde yanan alanlar, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce drone ile görüntülendi.
Kayıtlarda yangının geniş alanda yol açtığı tahribat yer alıyor.
Kaynak: AA
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