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Son dakika haber! Marmaris'te yangının yaraları sarılıyor - Son Dakika

Son dakika haber! Marmaris'te yangının yaraları sarılıyor

24.08.2021 17:38

Son dakika haberler: Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında zarar gören vatandaşlara maddi destekler sürüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında zarar gören vatandaşlara maddi destekler sürüyor.

İlçede 29 Temmuz'da çıkan, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan ve 9 gün sonra kontrol altına alınan yangının yol açtığı zararlar giderilmeye çalışılıyor.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin bütün imkanlarını seferber ettiğini, kimseyi yalnız bırakmadığını söyledi.

Aynı dönemde sadece Marmaris'te değil, Antalya, Adana, Mersin, Hatay ve Muğla'nın farklı bölgelerinde de yangınların çıktığını anımsatan Gökmen, tüm yangınlara havadan ve karadan etkin müdahale edildiğini ancak hava ve bölge şartları nedeniyle söndürme faaliyetlerinde zorluk yaşandığını ifade etti.

Yangın bölgesinde tüm kurumların özverili şekilde, canla, başla çalıştığına dikkati çeken Gökmen, şunları söyledi:

"Sadece gönüllüler ve belediye çalışanlarıyla yangını söndürmüş gibi söylem ve hareketlerde bulunmak hangi vicdana sığmaktadır? Ayrıca yangın esnasında değişik şehirlerden yardım için gelen itfaiye araçlarını bütün Muğla ve Marmarisliler görmüştür. Bu araçlarla Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin elindeki araçları kıyasladığınızda hem nitelik hem nicelik hem de yenilik olarak Muğla Büyükşehir Belediyesine ait araçların ne kadar geri kalmış olduğunu da hepimiz gördük."

Arıcılar milli parklardan yararlanabilecek

Yangında arı kovanlarının da zarar gördüğünü ve bu doğrultuda Arıcılar Birliği ile temas içinde olduklarını aktaran Gökmen, daha önce açılmayan milli parklar, geçici olarak arıcıların hizmetine açılacağını belirtti. Arıcılara destekler de verileceğini aktaran Gökmen, "Arıcılar için de yanan kovanların yenisi verilecek. Kilo başına da 30 lira destek sağlanacak." dedi.

Gökmen, yanan evlerle ilgili çalışmaların da yangından hemen sonra başladığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla vergi ve SKG ödemelerinin ertelendiğini, turizm ve esnafla ilgili de bankalarla toplantı yapıldığını hatırlatan Gökmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yangında zarar gören köylümüz için 50 bin lira yanan eşya parası, 2 bin lira da acil ihtiyaç parası hesaplarına daha yangın devam ederken yatırıldı. Evi yanan vatandaşlarımıza konteynerler klimalı olarak teslim edildi, konteynerde kalmak istemeyenlere de ayrıca kira yardımı yapıldı. Evi yanan vatandaşımızın TOKİ tarafından evlerinin yapımına başlandı. Evini TOKİ'ye yaptırmak istemeyenlere de evlerinin değeri kadar olan miktar da hesaplarına yatırıldı."

Gökmen, hasar gören ahırların da en kısa zamanda yapılacağını, yapılana kadar da ücretsiz çadır verildiğini kaydetti.

"Hükümet destek verirken, Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 300 zam yaptı"

Devlet olarak mağdur olan vatandaşlara gerekli destekler verilirken Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlara gönderdiği su faturalarının ise dudak uçuklatacak nitelikte olduğunu ifade eden Gökmen, "Bırakın erteleme yapmayı, su paralarının nasıl zamlı ve faizli olarak tahsil etmeye çalıştıklarını çıkıp anlatmalarını bekliyorum. Vatandaşımız çaresiz. Suya neredeyse yüzde 300 zam yapan Muğla Büyükşehir Belediyesinden bu dönemde esnafına ve vatandaşına yardımcı olmasını bekliyorum. Su paralarında yüzde 50 indirim bekliyoruz." diye konuştu.

Gökmen, su paralarının Haziran 2022'ye kadar faizsiz ertelenmesini istediklerini bildirdi.

CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı'nın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başkanlığında düzenlenen toplantıya, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın davet edilmediği yönündeki eleştirilere de yanıt veren Gökmen, ilk toplantıya belediye başkanının davet edildiğini ancak kendisinin katılmayıp yardımcısını gönderdiğini söyledi.

Son dakika haber! Marmaris'te yangının yaraları sarılıyor
Son dakika haber! Marmaris'te yangının yaraları sarılıyor
Son dakika haber! Marmaris'te yangının yaraları sarılıyor
Son dakika haber! Marmaris'te yangının yaraları sarılıyor

Hisarcık, Marmaris, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Marmaris'te yangının yaraları sarılıyor - Son Dakika


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