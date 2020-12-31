Marmaris'te yeni yıl öncesi trafik yoğunluğu - Son Dakika

Marmaris'te yeni yıl öncesi trafik yoğunluğu

31.12.2020 14:13

Marmaris'te yeni yıl öncesi trafik yoğunluğu Muğla'nın Marmaris ilçesinde yeni yıl öncesi Çetibeli Jandarma Kontrol Noktasında trafik yoğunluğu yaşanırken, denetimler de sıklaştırıldı.

Marmaris'te yeni yıl öncesi trafik yoğunluğu

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yeni yıl öncesi Çetibeli Jandarma Kontrol Noktasında trafik yoğunluğu yaşanırken, denetimler de sıklaştırıldı. Marmaris ve Datça ilçelerinin karayolu ile tek giriş noktası olan Çetibeli kontrol noktasından geçen araç sayısı 28 Aralık tarihinden itibaren 15 bin araca ulaştı.

Yeni yılı ve dört günlük kısıtlamayı Marmaris'te ve Datça'da geçirmek isteyen yerli turistler ilçelere akın etmeye başladı. Tatilciler kontrol esnasında kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Araçlar düzenli olarak yapılan kontrollerde Jandarma ekipleri tarafından Korona virüse karşı ve trafikte dikkatli olmalarına karşı uyarıldı. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin aralıksız denetimlerine devam ettiği Kontrol noktasından geçen araçların çoğunluğunun ticari amaçla, ailelerinin, tanıdıklarının yanına ve azınlığının da otellere geldiği gözlemlendi. Gelenlerin İzmir, Aydın ve İstanbul illerinden olduğu ve genelinin Datça'ya gittiği öğrenildi.

Çetibeli Jandarma Karakolu kontrol noktasında yapılan denetimlerde dedektör köpekler Çimen ve Maça'da özellikle yolcu otobüslerinin içinde ve bagaj kısımlarına girerek uyuşturucu madde ve patlayıcı madde araması yaptı.

Marmaris'ten çıkış yönünde ise denetimler devam etti. Marmaris Bölge Trafik Denetleme İstasyonuna bağlı ekipler özellikle İzmir, Denizli ve Aydın'a gidecek olan toplu taşıma ve yük araçlarının kar lastiği takması yönünde uyarılarda bulundu. Jandarma ve Bölge Trafik ekiplerinin kısıtlama boyunca denetimlerine devam edeceği öğrenildi.

Marmaris'te yeni yıl öncesi trafik yoğunluğu
Marmaris'te yeni yıl öncesi trafik yoğunluğu
Marmaris'te yeni yıl öncesi trafik yoğunluğu
Marmaris'te yeni yıl öncesi trafik yoğunluğu
Marmaris'te yeni yıl öncesi trafik yoğunluğu
Marmaris'te yeni yıl öncesi trafik yoğunluğu
Marmaris'te yeni yıl öncesi trafik yoğunluğu
Marmaris'te yeni yıl öncesi trafik yoğunluğu
Marmaris'te yeni yıl öncesi trafik yoğunluğu
Marmaris'te yeni yıl öncesi trafik yoğunluğu
Marmaris'te yeni yıl öncesi trafik yoğunluğu
Marmaris'te yeni yıl öncesi trafik yoğunluğu

Hisarcık, Jandarma, Yeni Yıl, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmaris'te yeni yıl öncesi trafik yoğunluğu - Son Dakika


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