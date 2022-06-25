Son dakika haber... Marmaris'teki orman yangını, 5'inci günde kontrol altında (6) - Son Dakika
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Son dakika haber... Marmaris'teki orman yangını, 5'inci günde kontrol altında (6)

25.06.2022 20:22
Son dakika haber... Marmaris'teki orman yangını, 5'inci günde kontrol altında (6)

Son dakika haberleri: YANGINI ÇIKARAN ŞÜPHELİNİN BABASI KONUŞTUMarmaris'te ormanı yakan ve kurulan özel ekip sonrası yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Sacit Ayhan'ın babası Kadir Ayhan Türkiye'den özür diledi.

YANGINI ÇIKARAN ŞÜPHELİNİN BABASI KONUŞTU

Marmaris'te ormanı yakan ve kurulan özel ekip sonrası yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Sacit Ayhan'ın babası Kadir Ayhan Türkiye'den özür diledi. Ayhan yaptığı konuşmada, "Oğlum sürekli yanımda kalır, biz denizden ekmek yiyoruz. O gün çok dalga fırtına vardı açılamadık. 08.30'a kadar bekledik daha sonra Değirmenyanı'nda patoz işi olduğunu söyleyerek yanımdan ayrıldı. Günü birlikle gider gelirdi, balık satardı. Aramızda tartışma çıkmadı, arazi mevzusu da yok. Neden böyle bir şey söyledi bilmiyorum. Benim Marmaris'te bir karış toprağım yok. Denizi çok sever, dalış yapardı hep. Ben ilk duyduğumda şoka girdim hala inanamıyorum. Böyle bir şeyi yapacak insan değil. Keşke kendini öldürseydi bu dağları yakmasaydı. Bu canlıların sucu günahı yok. Kendini öldür, hiç olmazsa insanları öldürme herkesi öldürdü. Bir baba olarak evlada mı üzüleyim, ciğerimiz yandığı için ormanlara mı üzüleyim perişanım. Onun da benim de kimsem yok, ikimizde ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. Bende eşimden ayrıldım o da ayrıldı ve 3 çocuğu var. Çok söyledim oğlum bırak bu içkiyi dedim. Kendini de yaktı beni de yaktı. Torunum aradı inanamıyorum dede babamın böyle bir şey yaptığına dedi. Türkiye'deki tüm insanlardan, devlet büyüklerinden, köylülerimden çok özür dilerim" dedi.

Fırat AKAY- Cavit AKGÜN/ MARMARİS (Muğla),


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber... Marmaris'teki orman yangını, 5'inci günde kontrol altında (6) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Marmaris'teki orman yangını, 5'inci günde kontrol altında (6) - Son Dakika
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