Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına müdahale aralıksız devam ediyor.

Kaynak: AA

Marmaris, Muğla, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Marmaris'teki orman yangınına müdahale için İzmir'den ekipler yola çıktı - Son Dakika

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