Son dakika haber | Marmaris'teki orman yangınına müdahale için İzmir'den ekipler yola çıktı - Son Dakika
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Son dakika haber | Marmaris'teki orman yangınına müdahale için İzmir'den ekipler yola çıktı

21.06.2022 23:06
Son dakika haber | Marmaris'teki orman yangınına müdahale için İzmir'den ekipler yola çıktı

Son dakika haberler... Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için İzmir'den takviye ekipler görevlendirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için İzmir'den takviye ekipler görevlendirildi.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına müdahale aralıksız devam ediyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgede söndürme çalışmaları süren yangına takviye amacıyla görevlendirilen 12 arazöz, 4 su tankeri, 4 teknik eleman, dozer ve yer ekibinin yola çıktığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Marmaris, Muğla, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Marmaris'teki orman yangınına müdahale için İzmir'den ekipler yola çıktı - Son Dakika

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