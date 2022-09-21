Son dakika haber! Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü

KASTAMONU'dan Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahaleye giden helikopter, Denizli'nin Çardak ilçesinde düştü. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, "İlk tespitlere göre 1 kişinin ağır yaralı olduğu anlaşılmıştır. Diğer yaralılara sağlık ekiplerimiz müdahale etmektedir" dedi.

Kastamonu'dan Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'nin Çardak ilçesinde bilinmeyen nedenle düştü. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Denizli Valisi Ali Fuat Atik Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Çardak ilçesi sınırlarında bugün saat 16.10 sıralarında bir helikopterin düştüğü bilgisi alınmıştır. Arama kurtarma ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiştir. İlk tespitlere göre 1 kişinin ağır yaralı olduğu anlaşılmıştır. Diğer yaralılara sağlık ekiplerimiz müdahale etmektedir. Konu ile ilgili araştırma başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.