Son dakika haber! Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü: 2 ölü, 5 yaralı (3) - Son Dakika
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Son dakika haber! Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü: 2 ölü, 5 yaralı (3)

21.09.2022 18:27
Son dakika haber! Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü: 2 ölü, 5 yaralı (3)

Son dakika haberler: BAKAN KİRİŞCİ'DEN BAŞSAĞLIĞITarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahaleye giderken düşen helikoptere ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarıyla mücadelede büyük bir özveriyle çalışan 2 kahramanı Denizli'de düşen...

BAKAN KİRİŞCİ'DEN BAŞSAĞLIĞI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahaleye giderken düşen helikoptere ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarıyla mücadelede büyük bir özveriyle çalışan 2 kahramanı Denizli'de düşen helikopterde kaybettik. Hayatını kaybeden Rus mürettebatın ailelerine ve Rus halkına sabır diliyorum. Tedavileri devam eden 5 kardeşimize Rabb'imden acil şifalar temenni ediyorum" dedi.


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Muğla haberleri: Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü: 2 ölü, 5 yaralı (2) Muğla haberleri: Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü: 2 ölü, 5 yaralı (2) Denizli Çardak'ta Helikopter Düştü. Vali Atik: Bir Kişinin Ağır Yaralı Olduğu Anlaşılmıştır Denizli Çardak'ta Helikopter Düştü. Vali Atik: Bir Kişinin Ağır Yaralı Olduğu Anlaşılmıştır
Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Marmaris, Denizli, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü: 2 ölü, 5 yaralı (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü: 2 ölü, 5 yaralı (3) - Son Dakika
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