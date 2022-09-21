Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci , Muğla 'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahaleye giderken düşen helikoptere ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarıyla mücadelede büyük bir özveriyle çalışan 2 kahramanı Denizli 'de düşen helikopterde kaybettik. Hayatını kaybeden Rus mürettebatın ailelerine ve Rus halkına sabır diliyorum. Tedavileri devam eden 5 kardeşimize Rabb'imden acil şifalar temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Marmaris, Denizli, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü: 2 ölü, 5 yaralı (3) - Son Dakika

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