Son dakika haber! Marmaris'teki yangında dumandan zehirlenen kaplumbağa kurtarıldı - Son Dakika
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Son dakika haber! Marmaris'teki yangında dumandan zehirlenen kaplumbağa kurtarıldı

26.06.2022 12:26

Bir son dakika haberine göre Marmaris'teki yangında dumandan zehirlenen kaplumbağa kurtarıldı Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında karbonmonoksit zehirlenmesi yaşayan kaplumbağa, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Vetbüs ve Vetbulans veterinerlerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Marmaris'teki yangında dumandan zehirlenen kaplumbağa kurtarıldı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında karbonmonoksit zehirlenmesi yaşayan kaplumbağa, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Vetbüs ve Vetbulans veterinerlerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatı üzerine Marmaris'te meydana gelen orman yangınında zarar gören hayvanlara olay yerinde müdahale etmek için içerisinde teşhis ve tedavinin yapıldığı Vetbüs, hasta ve yaralı hayvan nakil aracı Vetbulans ve içi mama dolu bir araç, 4'ü veteriner hekimden oluşan 9 kişilik ekiple birlikte bölgeye gönderildi. Yangın bölgesine ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, AFAD ve Hayvan Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile koordineli şekilde yemek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için besleme çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesine ait Vetbüs ve Vetbulans'ın yangın alanında olduğu bilgisini alan dernek, STK ve vatandaşlar yaralı buldukları hayvanları ekiplere teslim etti.

İzmir ANDA Arama Kurtarma ekipleri tarafından yangın bölgesinde hareketsiz halde bulunan bir kaplumbağa da ekipler tarafından Vetbüs mobil kliniğine getirilerek tedavi altına alındı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Oğuzhan Erçel, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz başkanımızın direkt kendi talimatı ile Marmaris bölgesinde oluşan yangına bizim de bir yardımımız olsun diye burada yangın nedeniyle zarar gören canlılara, zehirlenen, yanığa maruz kalmış dostlarımıza faydamız olsun diye bize direkt talimatıyla bölgeye kendisi gönderdi. Burada üç aracımız mevcut. Vetbulans, Vetbüs ve VSM aracımız ile birlikte toplamda 4 teknik personel, 3 yardımcı personel olmak üzere 7 kişi olarak buraya geldik. Akşam saatlerinde ANDA İzmir ekipleri kaplumbağa bulmuş ve yanan bölgeden bize getirdiler. Maalesef yanında yavrusunu ölü olarak bulmuşlar. Annesine biraz burada oksijen tedavisi uyguladık. Şu anda kendine gelmiş durumda. Genel durumu da iyileşti ve birazdan kendisini doğa ile buluşturacağız. İnşallah bir daha böyle bir afet ülkemizde ve dünyada yaşanmaz. Doğal afete maruz kalmak, bizim başkanımız çok duyarlı olduğu için özellikle hayvanlar konusunda bizi direkt hiç düşünmeden ambulansımız ile birlikte ve otobüsümüzle birlikte buraya kendisi gönderdi. İmkanlar doğrultusunda biz de elimizden geldiği kadar faydalı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Tedavisinin ardından kaplumbağa doğal yaşam alanına bırakıldı.

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Son Dakika | Marmaris yangınında dumandan etkilenen kaplumbağa oksijen tedavisiyle hayata döndürüldü Son Dakika | Marmaris yangınında dumandan etkilenen kaplumbağa oksijen tedavisiyle hayata döndürüldü Yanan ormandan 4 sonra sağ kurtuldu, orman işçileri soğutma çalışması yaparken buldu Yanan ormandan 4 sonra sağ kurtuldu, orman işçileri soğutma çalışması yaparken buldu
Kaynak: İHA

Balıkesir, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Marmaris'teki yangında dumandan zehirlenen kaplumbağa kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Marmaris'teki yangında dumandan zehirlenen kaplumbağa kurtarıldı - Son Dakika
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