Son dakika haberleri... Marmaris'teki yangında mahsur kalan kaplumbağa ve domuz yavrusunu ormancılar kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Marmaris'teki yangında mahsur kalan kaplumbağa ve domuz yavrusunu ormancılar kurtardı

24.06.2022 10:06

Edinilen son dakika haberine göre Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda 21 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın devam ediyor.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda 21 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın devam ediyor.

Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti.

Yangına, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Marmaris orman yangınında alevlere savaşan yangın söndürme ekipleri aynı zamanda yangından etkilenen yaban hayatına da yardımcı oluyor.

Orman işçileri Değirmenyanı Mahallesi'nde devam eden yangında ayakları yanan bir domuz yavrusunu kurtararak müdahale etti. Ekipler hayvanın ayaklarına ve bacaklarına yanık kremi sürdü. Domuz yavrusu daha sonra tedavi için veterinere gönderildi.

Yangın alanında mahsur kalan bir kaplumbağayı da kurtaran ekipler hayvana su içirdikten sonra tekrar güvenli bir alanda doğal yaşamına saldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Marmaris'teki yangında mahsur kalan kaplumbağa ve domuz yavrusunu ormancılar kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Marmaris'teki yangında mahsur kalan kaplumbağa ve domuz yavrusunu ormancılar kurtardı - Son Dakika
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