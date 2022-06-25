Son dakika 3. sayfa: MSB: "TSK, Marmaris'teki yangında tüm imkanlarıyla görev yaptı" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: MSB: "TSK, Marmaris'teki yangında tüm imkanlarıyla görev yaptı"

25.06.2022 16:46

Gelen son dakika haberine göre MSB: "TSK, Marmaris'teki yangında tüm imkanlarıyla görev yaptı" Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris'te çıkan orman yangınının söndürülme çalışmalarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm imkanlarıyla görev yaptığını bildirdi.

MSB: " TSK, Marmaris'teki yangında tüm imkanlarıyla görev yaptı"

MUĞLA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris'te çıkan orman yangınının söndürülme çalışmalarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm imkanlarıyla görev yaptığını bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Devletimizin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının omuz omuza mücadelesiyle kontrol altına alınan Marmaris'teki yangında, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle yangının söndürülmesi için aralıksız görev yaptı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yangınla mücadelede personelin yanı sıra; biri CH-47 olmak üzere toplam 6 helikopter, 1 adet C-130 uçağı, 1 adet İHA, su tankerleri, arazözler, dozerler ve yangın söndürme araçları görevlendirdi. Helikopterler toplamda 201 sorti gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Marmaris'teki yangın için Katar 3 helikopter, Azerbaycan da 1 yangın söndürme uçağı gönderdi Son dakika haber | Marmaris'teki yangın için Katar 3 helikopter, Azerbaycan da 1 yangın söndürme uçağı gönderdi Son dakika haberi: Marmaris'teki yangından etkilenen yaban hayvanları için devriye görevi Son dakika haberi: Marmaris'teki yangından etkilenen yaban hayvanları için devriye görevi Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili açıklama yaptı: (2) Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili açıklama yaptı: (2)
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika 3. sayfa: MSB: 'TSK, Marmaris'teki yangında tüm imkanlarıyla görev yaptı' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi hakkında hususla ele alındı
17:01 Futsal U19 Milli Takımımız hayat kurtardı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
16:27 Astsubay, 24 yaşındaki sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti
16:24 Demet Akalın, Nagihan'ın Survivor yarışmasından elenmesine sitem etti: Yazık günah
16:21 En çok izlenen dizilerin senaristliğini yapan Gamze Özer yaşamını yitirdi
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam açıklaması sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yanıt verdi: Çalışmaya başladık
16:06 UEFA Başkanı, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye'nin güçlü bir aday olduğunu açıkladı
15:17 TFF'de yeni başkan Mehmet Büyükekşi ve yönetiminden 'sosyal medya' atağı
15:13 Yunan casus MİT operasyonuyla yakalandı
15:11 Canlı yayında 'cin çıkarma' seansı yapan Pelin Hürman, ünlülerden gelen tepkilere yanıt verdi: Karşıma çıksınlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 17:12:18. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: MSB: "TSK, Marmaris'teki yangında tüm imkanlarıyla görev yaptı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement