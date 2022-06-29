Son dakika haber... MARMARİS YANGININDA ALEVLERİN İLERLEMESİ, KARŞI ATEŞLE ÖNLENMİŞ - Son Dakika
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Son dakika haber... MARMARİS YANGININDA ALEVLERİN İLERLEMESİ, KARŞI ATEŞLE ÖNLENMİŞ

29.06.2022 00:01
Son dakika haber... MARMARİS YANGININDA ALEVLERİN İLERLEMESİ, KARŞI ATEŞLE ÖNLENMİŞ

Bir son dakika haberine göre MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 5'inci gününde söndürülen ve 5 bin 143 hektar alanın kül olduğu orman yangınında, karşı ateş yakılarak alevlerin doğu yönüne ilerlemesinin durdurulduğu ve daha fazla yerin yanmasının önüne geçildiği belirtildi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 5'inci gününde söndürülen ve 5 bin 143 hektar alanın kül olduğu orman yangınında, karşı ateş yakılarak alevlerin doğu yönüne ilerlemesinin durdurulduğu ve daha fazla yerin yanmasının önüne geçildiği belirtildi.

Marmaris'in Bördübet mevkindeki ormanda, 21 Haziran günü saat 20.02'de çıkan yangın, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Küfre Koyu'nda 2 benzin bidonuyla yakalanıp, tutuklanan Sacit Ayhan'ın jandarmadaki itirafından, ailesiyle aralarındaki husumet nedeniyle kundaklama sonucu çıktığı belirlenen yangın, 5'inci gününde söndürüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin 5 gün boyunca bölgede takip ettiği yangını söndürme çalışmalarına; 3'ü Katar'dan 44 helikopter ve 1'i Azerbaycan'dan 13 uçak, 3 insansız hava aracı, 613 arazöz, 203 iş makinesi, 119 su tankeri ve 28 TOMA ile 5 bin 700 kişilik personel kaldı. 1143 hektar alanın kül olduğu bölgede soğutma çalışmaları halen sürüyor. Ekiplerin günde 2'şer saatlik uykuyla alevlerle savaştığı yangında, karşı ateş yakılarak binlerce hektar ormanın kül olmasının önüne geçildiği ortaya çıktı. Hisarönü Mahallesi'nin Değirmenyanı mevkisinde yakılan karşı ateş ile alevlerin doğu yönüne ilerleyip, Yeşilbelde Mahallesi'ne doğru yayılmasının durdurulduğu belirtildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, Marmaris yangınında karşı ateş yönteminin uygulandığını belirtip, "Amaç, yaklaşan büyük alevlerin önündeki yanıcı maddeyi önceden yakarak yaklaşan yangının enerjisini azaltmak. Yangın, bu noktada tutuldu ve doğuya ilerleyemedi" dedi.

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Kundakçı Marmaris'teki yangını çıkarmadan önce markette işte böyle görüntülenmiş! Kundakçı Marmaris'teki yangını çıkarmadan önce markette işte böyle görüntülenmiş! Son dakika haberleri! Marmaris yangınında alevlerin ilerlemesi, karşı ateşle önlenmiş Son dakika haberleri! Marmaris yangınında alevlerin ilerlemesi, karşı ateşle önlenmiş
Kaynak: DHA

21 Haziran, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... MARMARİS YANGININDA ALEVLERİN İLERLEMESİ, KARŞI ATEŞLE ÖNLENMİŞ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... MARMARİS YANGININDA ALEVLERİN İLERLEMESİ, KARŞI ATEŞLE ÖNLENMİŞ - Son Dakika
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