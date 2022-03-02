Son dakika haber | Mars Lojistik'ten 10 milyon Euro'luk 'çevreci' vagon yatırımı - Son Dakika
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Son dakika haber | Mars Lojistik'ten 10 milyon Euro'luk 'çevreci' vagon yatırımı

02.03.2022 10:33
Son dakika haber | Mars Lojistik'ten 10 milyon Euro'luk 'çevreci' vagon yatırımı

Son dakika gündem haberi... Lojistik sektöründe faaliyet gösteren Mars Logistics, 2022 yılına 10 milyon Euro değerinde vagon yatırımı ile başladığını duyurdu.

Lojistik sektöründe faaliyet gösteren Mars Logistics, 2022 yılına 10 milyon Euro değerinde vagon yatırımı ile başladığını duyurdu. Şirket, 90 adet çevre dostu özmal vagonu bünyesine kattığını açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda Halkalı – Kolin demiryolu hattını kullanıma açan Mars Logistics, çevre dostu olan intermodal ve demiryolu taşımacılığına yatırım yaptığını açıkladı.  10 milyon Euro değerinde vagon yatırımı yapan şirket, bu yatırım ile 90 adet vagonu bünyesine katarak demiryolu hizmetini bir üst seviyeye taşıdığını açıkladı.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞ VE TESCİLLENMİŞ VAGONLAR

Mars Logistics Demiryolu Genel Müdür Yardımcısı Erdin Erengül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tescillenmiş sahibine ait vagonlar ile Avrupa'ya ihracat yapan ilk firması olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Intermodal ve demiryolu taşımacılığı, sürdürülebilir, çevreci, güvenilir ve tek seferde taşınabilen yük miktarının fazla olması nedeniyle tercih ettiğimiz ve yatırımlarımızı yoğunlaştırdığımız bir alan. Intermodal hatlarımız ile optimum sürede çevreci çözümler sunuyoruz. Yeni yatırımımız ile aldığımız 90 adet vagonu işletmecisi olduğumuz Almanya, Çek tren hatlarının yanı sıra diğer Avrupa güzergahlarında da kullanacağız."

YENİ YATIRIMLAR VE YENİ HATLAR YOLDA

Trieste – Bettembourg, Halkalı – Duisburg ve Halkalı – Kolin hatları ile intermodal taşımacılık hizmeti verdiklerini belirten Erengül, yeni yatırımların yolda olduğunun altını çizdi ve şunları söyledi:

"Önümüzdeki 5 yıl için intermodal ve demiryolu taşımacılığı için yatırımlarımızı ve stratejilerimizi planladık. Çok yakın zamanda duyuracağımız yeni yatırımlarımız ve yeni hatlarımız ile intermodal ve demiryolu taşımacılığının iş hacmimizdeki payını artıracağız.  Ek olarak; halihazırda çalışmalar yaptığımız yeşil lojistik konusuna daha fazla odaklanacağız."

Erengül açıklamasının devamında, "Sürdürülebilirlik, Mars Logistics olarak önem verdiğimiz, üzerinde durduğumuz ve şirketimizin her alanına yaydığımız bir anlayış. Taşımacılık yöntemlerimiz başta olmak üzere, şirketimizin her alanında, genel işleyişimizde sürdürülebilir yöntemler kullanmaya özen gösteriyoruz. Hadımköy Lojistik Merkezi Çatı Üstü Güneş Enerji Santrali projemiz ile tesisimizin enerji ihtiyacını, yağmur suyu hasadı projemiz ile tesisimizin peyzaj ve yangın suyu ihtiyacını karşılıyoruz. 2.700 adet özmal araçtan oluşan filomuzdaki bütün araçlar Euro 6 seviyesinde. Evraksız ofis portalımız ile tüm finansal süreçlerimizi dijitalde yürütüyoruz. Depolarımızda enerji tasarrufu sağlayacak ekipmanlar ve yöntemler tercih ediyoruz, tahta paletler yerine geri kazanılmış kağıttan üretilmiş kağıt paletler kullanıyoruz"  dedi ve yeni projelerde doğaya saygılı iş yapma anlayışını ön plana çıkararak planlama yaptıklarını, önceden başlayan ve devam eden projelerde ise sürdürülebilir alternatiflere odaklandıklarını belirtti.


Son dakika haber | Mars Lojistik'ten 10 milyon Euro'luk 'çevreci' vagon yatırımı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Mars Lojistik'ten 10 milyon Euro'luk 'çevreci' vagon yatırımı - Son Dakika


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