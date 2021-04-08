MART AYINDA 30 BİN 358 TRAFİK KAZASINDA, 145 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

MART AYINDA 30 BİN 358 TRAFİK KAZASINDA, 145 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

08.04.2021 12:40

EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre; mart ayında 116'sı ölümlü, 12 bin 132'si yaralamalı, 18 bin 110 maddi hasarlı olmak üzere toplam 30 bin 358 kaza meydana geldi.

EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre; mart ayında 116'sı ölümlü, 12 bin 132'si yaralamalı, 18 bin 110 maddi hasarlı olmak üzere toplam 30 bin 358 kaza meydana geldi. Yurt genelindeki kazalarda 17 bin 616 kişi yaralanırken, 145 kişi hayatını kaybetti. Açıklanan yeni rakamlarla birlikte yeni yılın ilk 3 ayında meydana gelen trafik kazalarında hayatlarını kaybedenlerin sayısı 391'ye yükseldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Mart ayında Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Artvin, Batman, Bolu, Burdur, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Karabük, Karaman, Kocaeli, Kütahya ile Kırıkkale de meydana gelen ve KGYS kameralarına yansıyan yaralamalı, maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin görüntüleri 'Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaştı. İnternet sitesinde yer alan görüntülerden kazaların, sürücülerin aşırı hız, kavşaklarda geçiş önceliğine dikkat etmemeleri ya da dikkatsizlikleri sonucu meydana geldiği görüldü.

1 AYDA 30 BİN 358 KAZA

Trafik Başkanlığı'nın verilerine göre, Mart ayında yurt genelinde 116'sı ölümlü, 12 bin 132'si yaralamalı, 18 bin 110 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Toplam 30 bin 358 kaza yaşanan Mart ayında 17 bin 616 kişi yaralandı, 145 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazalardan 9 bin 955'inde otomobil, 3 bin 335'inde motosiklet, 3 bin 275'inde kamyonetler yer aldı.

İLK SIRADA YİNE İSTANBUL YER ALDI

Mart ayında en çok kaza meydana gelen il ise, bin 533 kaza ile yine İstanbul oldu. İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. Tunceli, Bayburt, Ardahan, ise en az trafik kazası meydana gelen iller oldu. Mart ayında, 11 bini alkollü araç kullanmaktan toplam 1 milyon 515 bin 965 trafik cezası uygulanırken, 112 bin 93 araç trafikten menedildi.

SÜRÜCÜ HATALARI VE KAZA NEDENLERİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarını ise şöyle sıraladı;

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."

MOTOSİKLETLİ, ÇAPTIĞI ARACIN ÜZERİNDEN UÇTU

Karaman'da meydana gelen bir trafik kazasında motosikletli sürücü, çarptığı otomobilin üzerinden takla atıp orta refüje düşerek yaralandı. Osmaniye'de ise üç kişinin bindiği motosiklet dönüş yapmak için dönel kavşağa giriş yapan bir otomobile çarptı. Kazada motosikletteki üç kişi düşerek yaralandı. Bu anlarda MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı.

MART AYINDA 30 BİN 358 TRAFİK KAZASINDA, 145 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
MART AYINDA 30 BİN 358 TRAFİK KAZASINDA, 145 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
MART AYINDA 30 BİN 358 TRAFİK KAZASINDA, 145 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
MART AYINDA 30 BİN 358 TRAFİK KAZASINDA, 145 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
MART AYINDA 30 BİN 358 TRAFİK KAZASINDA, 145 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
MART AYINDA 30 BİN 358 TRAFİK KAZASINDA, 145 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
MART AYINDA 30 BİN 358 TRAFİK KAZASINDA, 145 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
MART AYINDA 30 BİN 358 TRAFİK KAZASINDA, 145 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
MART AYINDA 30 BİN 358 TRAFİK KAZASINDA, 145 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
MART AYINDA 30 BİN 358 TRAFİK KAZASINDA, 145 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
MART AYINDA 30 BİN 358 TRAFİK KAZASINDA, 145 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
MART AYINDA 30 BİN 358 TRAFİK KAZASINDA, 145 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
MART AYINDA 30 BİN 358 TRAFİK KAZASINDA, 145 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara, Kaza, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MART AYINDA 30 BİN 358 TRAFİK KAZASINDA, 145 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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