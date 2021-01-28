Martıların rüzgarla dansı görüntülendi - Son Dakika

İstanbul'da rüzgarla dans eden martıların oluşturduğu manzara görsel şölen sundu.

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilerken, martıların rüzgarda uçmakta güçlük çektiği anlar görsel şölen sundu. Fırtınayla mücadele eden martılar adeta gökyüzünü kapladı. İstanbul'da etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle kuşlar da uçmakta güçlük çekti. Martılar toplu halde Kazlıçeşme'de bulunan otopark alanına sığındı. Uçmakta zorlanan binlerce martının, rüzgarın geçmesini beklediği o anlar havadan görüntülendi. Adeta rüzgarla dans eden martıların oluşturduğu manzara görsel şölen sundu.

(İsmail Coşkun/İHA)