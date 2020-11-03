Maske denetimine gelen "Yunuslar" çocukları da kırmadı - Son Dakika

Edirne'de maske ve sosyal mesafe tedbirlerini denetleyen motosikletli polis timleri Yunuslar, çocukları da kırmadı.
Edirne Emniyet Müdürlüğünün vatandaşların yoğun olduğu caddelerde Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin denetimini sürdürüyor.
Bu kapsamda Saraçlar Caddesine gelen polis timleri denetim gerçekleştirdi. Maskesini düzgün takmayan vatandaşları uyardı.
Bu sırada motosikletli ekipleri hayranlıkla izleyen çocuklar, motosiklete binmek istedi.
Polisler Onur Şen (5), Hira İzgim Kıvırcık (4) ve Ahmet İhsan Kıvırcık'ı (3) kırmadı, motosikletlerine bindirdi.
Çocukların aileleri de polislere teşekkür etti.
- Kaynak: AA
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