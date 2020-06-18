Son dakika haber! Maske takma zorunluluğuna uymayanlara ilk cezalar yazıldı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Yeni tip Koronavirüs ile mücadele kapsamında açık havada maske takma zorunluluğu gereğince uyarılara rağmen maske takmayan vatandaşlara hıfzıssıhha kanunu gereğin ilk cezalar yazıldı.

Yeni tip Koronavirüs ile mücadele kapsamında açık havada maske takma zorunluluğu gereğince uyarılara rağmen maske takmayan vatandaşlara hıfzıssıhha kanunu gereğin ilk cezalar yazıldı.

İstanbul Valiliği tarafından dün akşam duyurulan karar ile yeni tip Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Valilik kararı gereğince Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Esenyurt Meydanı'ndan maske takması konusunda vatandaşları anonslarla ve birebir yanlarına giderek uyardı. Maske takmayan vatandaşlara İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para işlemi cezası uygulandı. Maske takmayan vatandaşlar haberimiz yok diyerek kendilerini savunmaya çalıştı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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