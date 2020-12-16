Son dakika haber! Maske takmamak için direndi, polis biber gazıyla müdahale etti - Son Dakika

Son dakika haber! Maske takmamak için direndi, polis biber gazıyla müdahale etti

16.12.2020 22:29
Son dakika haber! Maske takmamak için direndi, polis biber gazıyla müdahale etti, System.String[]

Son dakika gündem haberi: AKSARAY'da, bir GSM bayisine maskesiz girmek isteyen ve polisin uyarısına rağmen direnen Kenan Y. (30), biber gazıyla müdahale edilerek gözaltına alındı.

AKSARAY'da, bir GSM bayisine maskesiz girmek isteyen ve polisin uyarısına rağmen direnen Kenan Y. (30), biber gazıyla müdahale edilerek gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Kenan Y. hakkında maske takmadığı ve çevreyi rahatsız ettiği için 1087 TL para cezası uygulandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Büyük Bölcek Caddesi'nde meydana geldi. Kenan Y., bir GSM bayisine maske takmadan girmek istedi. İş yeri sahibi de uyarıda bulundu ancak Kenan Y. ısrar edip maskesiz girmeye çalıştı. Bunun üzerine polise haber verildi. Olay yerine gelen polis, Kenan Y.'yi maske takması konusunda uyardı. Kenan Y. de takmamak için direnip polise güçlük çıkartınca, biber gazıyla etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Kenan Y. hakkında maske takmadığı için İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 900 TL, çevreyi rahatsız ettiği için de Kabahatler Kanununa göre 187 TL olmak üzere toplam 1087 TL idari para cezası uygulandı.


Son dakika haber! Maske takmamak için direndi, polis biber gazıyla müdahale etti
Son dakika haber! Maske takmamak için direndi, polis biber gazıyla müdahale etti

Para Cezası, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Maske takmamak için direndi, polis biber gazıyla müdahale etti - Son Dakika


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