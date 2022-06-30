Son Dakika | Maskeli silahlı saldırganlar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Son Dakika | Maskeli silahlı saldırganlar adliyeye sevk edildi

30.06.2022 17:20

Son dakika habere göre Maskeli silahlı saldırganlar adliyeye sevk edildi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tekel büfe işletmesine silahlı saldırı gerçekleştiren 2 kişi ile zanlılara yardım eden bir kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Maskeli silahlı saldırganlar adliyeye sevk edildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tekel büfe işletmesine silahlı saldırı gerçekleştiren 2 kişi ile zanlılara yardım eden bir kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre 28 Haziran 2022 gecesi bir araçla Yalı Caddesi girişine gelen 3 kişiden ikisi tekel büfe işletmesinde ki N.B. ile M.Ç.'ye 11 el ateş ettikten sonra olay yerinden geldikleri araçla kaçmışlardır. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu maskeli silahlı saldırı olayına karışan U. Ö., O. Y. ve M. B. Yaptık tizi çalışma sonucu kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 zanlı geniş güvenlik önlemleri altında bu gün adliyeye sevk edildi. Zanlıların savcılıktaki sorguları devam ediyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Maskeli silahlı saldırganlar adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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