Son dakika haber... Maskesinde uyuşturucu gizleyen şüpheli, polisin dikkatiyle yakalandı - Son Dakika

Olay, saat 16.30 sıralarında Kent Meydanı yakınlarında meydana geldi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Gözaltı Müdahale Timi (GMT) ekipleri, kent merkezinde yürüyen maskesiz bir kişinin maske taktığını görünce şüphelenerek durdurdu. S.B. (29) isimli kişinin üzerinde arama yapan ekipler, maske içerisinde bir miktar bonzai ele geçirirken, şüpheli gözaltına alındı. S.B.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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