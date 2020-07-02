Son dakika haber! Matkap patladı, balkonda mahsur kalanları itfaiye kurtardı - Son Dakika

Son dakika haber! Matkap patladı, balkonda mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Son dakika 3. sayfa haberi... Matkap patladı, balkonda mahsur kalanları itfaiye kurtardı Bursa'da bir apartmanda fiber internet çekilirken yanan matkap apartmanı ayağa kaldırdı Çıkan duman sebebiyle mahsur kalan 3 kişi balkonda kurtarılmayı bekledi Bursa'da bir apartmana fiber internet bağlanırken matkap alev aldı.

Matkap patladı, balkonda mahsur kalanları itfaiye kurtardı

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Bursa'da bir apartmanda fiber internet çekilirken yanan matkap apartmanı ayağa kaldırdı

Çıkan duman sebebiyle mahsur kalan 3 kişi balkonda kurtarılmayı bekledi

BURSA - Bursa'da bir apartmana fiber internet bağlanırken matkap alev aldı. Çıkan dumanlar apartmanı kaplarken, mahsur kalan 3 kişi balkonda kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekipleri merdivenli sepetle mahsur kalanları kurtardı.

Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde öğle saatlerinde bir apartmana fiber internet çekilmeye başlandı. Selam Ulaş isimli usta matkapla çalışırken, elektrik kablosuna temas etti. Bu esnada matkaptan sesler gelip duman çıkmaya başladı.

Yangın sonrası binayı dumanlar kaplarken, üst katlardaki vatandaşlar patlama olduğunu zannedip panikle balkonlara çıktı. Üst kat komşularından Mehmet Ö. ve ailesinin 2 ferdi balkonda kurtarılmayı bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler balkonda bekleyen vatandaşları merdivenli sepetle kurtardı. Aşağıya indirilen aile fertleri derin bir nefes aldı.

Apartman sakinleri, patlama yaşandığını zannettiklerini belirterek, "Bir matkap mahalleyi ayağa kaldırdı. Merdivenin apartman boşluğundan dumanlar yukarı yükseldi. Kimsenin yangın ve dumandan etkilenmemesi sevindirici" dediler.

Polis ve itfaiye olayla ilgili soruşturma başlattı.

İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:31 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Matkap patladı, balkonda mahsur kalanları itfaiye kurtardı - Son Dakika
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