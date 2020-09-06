Son dakika haber! MAÜ, AİHM Başkanı Spano ile STK temsilcilerini bir araya getirdi - Son Dakika

Son dakika haber! MAÜ, AİHM Başkanı Spano ile STK temsilcilerini bir araya getirdi

Gelen son dakika haberlerine göre Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) tarafından organize edilen İnsan Hakları Söyleşileri!nin ilk toplantısına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano ve AİHM Türkiye hakimi Doç. Dr. Saadet Yüksel konuk oldu.

Son dakika haber! MAÜ, AİHM Başkanı Spano ile STK temsilcilerini bir araya getirdi, System.String[]

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) tarafından organize edilen İnsan Hakları Söyleşileri!nin ilk toplantısına Avrupa İnsan Hakları  Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano ve AİHM Türkiye hakimi Doç. Dr. Saadet Yüksel konuk oldu.

İnsan Hakları Söyleşileri'nin ilk serisine Avrupa İnsan Hakları  Mahkemesi Başkanı Robert Spano ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye hakimi Doç. Dr. Saadet Yüksel katıldı. Söyleşide AİHM Başkanı Spano ile kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya geldi.

Programda konuşan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Asur, Bizans, Artuklu ve Osmanlı gibi büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve kadim bir kültürü, köklü bir mirası günümüze taşıyan Mezopotamya'nın önemli kavşak noktalarından biri olan Mardin'de böylesine anlamlı bir organizasyonun gerçekleştirilmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Vali Demirtaş, "Dört mevsim, yedi iklimin yaşandığı bu coğrafya insana, insan hak ve özgürlüklerine bakış açısının da her daim ön planda tutulduğu bir merkez olarak hala varlığını sürdürmektedir. İnsanı merkeze alan bu medeniyet anlayışı, bugün modern dünyanın hak ve özgürlükler paydasında da ilk ve en öncelikli husus olarak karşımızda durmaktadır. Devletimizin insan hak ve özgürlükleri noktasında gerçekleştirdiği iç hukuk düzenlemelerinin uluslararası hukuk normlarıyla uyuşması, gösterilen hassasiyetin en önemli göstergesidir" dedi.

"Bu şehir farklı kültür ve dinleri bir potada eritmeyi başarmış"

Daha sonra konuşan AİHM Başkanı Spano, AİHM Başkanı olduktan sonra Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne ilk kez resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, böylesi ilham verici bir şehre gelmesine vesile olan Mardin Artuklu Üniversitesine minnettar olduklarını ifade etti. Tarihi açıdan açık hava müzesi özelliği gösteren Mardin'den çok etkilendiğini ve benzersiz bir tecrübe edindiğini aktaran Spano, "Mardin'de bulunduğum süre içerisinde görmüş olduğum kiliseler, camiler ve medreselerin bir arada bulunması çok etkileyici. Bu kadim şehir farklı kültürleri ve dinleri bir potada eritmeyi başarmış. Tıpkı bugün benim konuşmamın konusunu oluşturan çoğulculuk, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü gibi. Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü Avrupa Sözleşmesi'nin 9. maddesinde yer alan önemli bir maddedir ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 24. maddesinde de güçlü bir biçimde yer almaktadır" diye konuştu.

Demokratik toplumların temelini oluşturan kavramların kişilerin kimlik edinmesinde önemli bir rolü olduğunu aktaran Spano, Avrupa Sözleşmesi'nde yer alan mühim bir maddenin Mardin'de örnek bir şekilde uygulanıyor olmasının ve bu programın Mardin'de gerçekleştirilmesinin yüklediği anlama dikkat çekerek, çok kültürlülük, tolerans, hoşgörü ve açık fikirlilik kavramlarının burada hayata geçirilmiş olmasının güzel bir detay olduğunu vurguladı.

"İnsan haklarının oluşumu ve gelişimi Mardin'in kültürünün oluşumuna benziyor"

Programın düzenlenmesinde emeği geçen Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'ın karantinada olmasından dolayı söyleşiye katılamadığını dile getirerek konuşmasına başlayan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vahap Özpolat ise, "Ülkemizde toplumsal düzen genellikle şefkat, merhamet, muhabbet, vefa, sadakat, dostluk, cömertlik gibi değerlere dayandırılmıştır. Bunlar bizim kadim ve önemli değerlerimizdir. Ancak bir de bunlar kadar önemli olan farklıklara saygı, hukukun üstünlüğü, çok kültürlülük, eşitlik, adalet, ötekini kapsama, ayrımcılıkla mücadele, diyalog ve hoşgörü gibi kayıp değerlerimiz var. Günümüz ülke ve dünya sorunları açısından bakıldığında, kadim değerlerimiz ile kayıp değerlerimizin sentezinden beslenen bir neslin, 21. yüzyılda insanlığa büyük müjdeler taşıyacağına inanıyorum" şeklinde konuştu. diye konuştu.

Hak ve hukuk mefhumlarının doğal olarak büyüyüp geliştiği, farklı kültürlerin, dillerin, dinlerin ve ırkların birbiriyle meczolduğu ve daha da önemlisi birbirleriyle tolerans ve bir aradalık içinde yaşayageldiği kadim şehir Mardin'de bulunmanın memnuniyet verici olduğunu belirten AİHM Türkiye hakimi Doç. Dr. Saadet Yüksel ise insan haklarının oluşumu ve gelişimini Mardin'in kültürünün oluşumuna oldukça benzettiğini söyledi. Yüksel, "İnsan hakları, insanlık ailesinin birbirinden pek çok bakımdan farklılık arz eden üyelerinin üzerinde ittifak ettikleri bir ortak paydaya tekabül eder. Payda ortaktır ama paydanın paydaşları birbirlerinden çok farklıdır, farklı lisanlar konuşurlar, farklı yemekler yerler, farklı şarkıları, farklı türküleri vardır. Ama ana payda olan hak, hukuk ve adalet mefhumları üzerinde ortaklaşırlar tıpkı farklı kültürlere sahip insanların tolerans ve bir arada yaşama hususlarında üzerinde ittifak ettikleri Mardin kültürü gibi" dedi.

Program, katılımcılara plaket takdim edilmesinin ardından son buldu. - MARDİN

Artuklu Üniversitesi, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 16:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! MAÜ, AİHM Başkanı Spano ile STK temsilcilerini bir araya getirdi - Son Dakika

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