Son dakika haber: Mauricio Lemos, İstanbul'a geldi - Son Dakika

Son dakika haber: Mauricio Lemos, İstanbul'a geldi

Gelen son dakika haberlerine göre Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Mauricio Lemos, İstanbul'a geldi.

Son dakika haber: Mauricio Lemos, İstanbul'a geldi, System.String[]

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Mauricio Lemos, İstanbul'a geldi.

Lemos, Amsterdam'dan kalkan uçakla saat 22.50'de İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Las Palmas forması giyen stoper, kendisini karşılayan personel ile birlikte kendisini kalacağı otele götürecek olan arabaya gitti. 24 yaşındaki Uruguaylı oyuncu daha sonrasında bu araba ile birlikte havalimanından ayrıldı. Fenerbahçe Kulübü, Lemos ile son detayları görüştükten sonra oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirecek ve resmi sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe, Amsterdam, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 23:29

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber: Mauricio Lemos, İstanbul'a geldi - Son Dakika Spor
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