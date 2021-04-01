Son dakika haber! Max Gradel: "İstiklal Marşı'nı ezberledim" - Son Dakika

Son dakika haber! Max Gradel: "İstiklal Marşı'nı ezberledim"

01.04.2021 14:18
Son dakika haber! Max Gradel:

Son dakika haberi: DG Sivasspor'un Fildişi Sahilli oyuncusu Max Gradel, kırmızı-beyazlı ekibe transfer olduktan sonra Türkiye'ye adeta aşık olduğunu söyleyerek, "Her maçtan önce milli marş söyleniyor.

DG Sivasspor'un Fildişi Sahilli oyuncusu Max Gradel, kırmızı-beyazlı ekibe transfer olduktan sonra Türkiye'ye adeta aşık olduğunu söyleyerek, "Her maçtan önce milli marş söyleniyor. İlk önce çok şaşırdım. Şimdi ezberlemeye başladım. Hatta sanırım artık Türk Milli Marşı'nı biliyorum Bu çok özel bir şey" dedi.

DG Sivasspor'un 33 yaşındaki sol kanat oyuncusu Max Gradel, Tam Saha Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. Ülkemize ön yargıyla geldiğini ancak adeta aşık olduğunu anlatan yıldız oyuncu, bu nedenle ailesini de getirdiği Türkiye'den ayrılmayı düşünmediğini ve çok özel bulduğu milli marşımızı ezberlediğini belirtti.

"İstiklal Marşı'nı ezberledim"

Sivasspor'a transfer sürecini anlatan Gradel, "Biraz zordu tabii ki. Beni çok arayan insanlar vardı. Teklifler çoktu. Bense Türkiye'yi tanımıyordum. Çok şey konuşuluyor, çok şey söyleniyordu. Bu kadar çok konuşulması transferimi daha da zorlaştırdı. Sonra iyi işler oldu ve buraya adım adım geldim. Gelmeden önce aslında burada oynayan abilerimle konuştum. Didier Drogba, Emmanuel Eboue, Didier Zokora ve Kader Keita'ya danıştım. Hepsi bana Türkiye'nin çok iyi ve çok güzel olduğunu söyledi. Bana Türkiye'de insanların futbol için yaşadıklarını, futbol için deli olduklarını söylediler. Futbolla çok ilgili bir ülkeymiş. Bu beni hemen tetikledi. Geldiğimde dürüst davranmak gerekirse biraz önyargılıydım Türkiye için. Ama ne zaman buraya geldim ve gördüm, öyle olmadığını anladım. Ailemi de buraya getirdim. Burada beraber yaşıyoruz. Her geçen gün Türkiye'yi daha çok seviyorum. Kültürü, yemekleri, insanları çok iyi. Türkler çok misafirperver. Gerçekten artık Türkiye'yi terk etmek bile istemiyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum burada. Özellikle bir şeyi çok seviyorum. Maçlardan önce çok özel bir şey var Türkiye'de. Her maçtan önce milli marş söyleniyor. İlk önce çok şaşırdım. Şimdi ezberlemeye başladım. Hatta sanırım artık Türk Milli Marşı'nı biliyorum Bu çok özel bir şey" şeklinde konuştu.

"Virüs bizi çok zorluyor"

Takımın gidişatını ve performansını değerlendiren Gradel, "İlk sezonum ama bilmediğim bir lig için iyi performans gösteriyorum. Çok memnunum. Ama genel olarak biraz zorluklar çektik. Virüs bizi çok zorluyor. Adeta bizi sakatladı diyebilirim. Bazen 12 kişi seyahat ettik. Hatta kaleci için forma bile yaptırdık çıkıp oynasın diye. Bu bizi kötü bir duruma düşürdü. Ama çok şükür şu an tam kadro olarak devam ediyoruz. Umarım ligi de çok iyi bir yerde bitireceğiz" diye konuştu.

"Umarım çok muhteşem şeyler yapacağız"

Takım olarak ve bireysel hedefleri sorulan Gradel, "Bireysel hedeflerim daha çok yükselmek, devam etmek. Takıma bir şeyler getirmek istiyorum. Saha içinde ve saha dışında her şeyi yapmak istiyorum. Tüm takıma yardım etmek için elimden geleni göstermek istiyorum. Bu takım gerçekten kaliteli oyunculardan kurulu. Umarım çok muhteşem şeyler yapacağız" cevabını verdi.

"Türk milli takımı çok tehlikeli oyunculardan kurulu"

A Milli Futbol Takımı'nın performansı ile ilgili olarak da değerlendirme yapan Gradel, "Türk Milli Takımı'nın çok iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Çok iyi oyunculara sahipsiniz. Uzun vadeli projelere ihtiyacınız var diye düşünüyorum. Çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Zaten Türkiye futbol ülkesi. Türkiye'deki şehirlerde çok muhteşem şeyler görebiliyorsun. Milli Takımınız korkulabilecek bir Milli Takım. Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ı çok beğeniyorum. Arda Turan'ı da öyle. Gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. Top ayağındayken her şeyi yapabilir. Bu tip oyuncuları seviyorum. Yusuf Yazıcı var tabii. Onu çok beğeniyorum. Fransa'da güzel işler yapıyor. Dünya çapında çok Türk oyuncu var. Hatay'daki Boupendza'yı çok beğeniyorum. Çok iyi bir sezon geçiriyor. Aboubakar çok iyi, Belhanda da öyle. Türkiye'de çok iyi oyuncular var" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İstiklal Marşı, Sivasspor, Türkiye, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber! Max Gradel: 'İstiklal Marşı'nı ezberledim' - Son Dakika Spor


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