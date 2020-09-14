Son dakika haber | MEB: 1 Eylül'de atanan öğretmenlerin atama kararnameleri 18 Eylül'de gönderilecek

Son dakika gündem haberi... MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Eylül'de ataması gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlerin atama kararnamelerinin 18 Eylül'de il milli eğitim müdürlüklerine gönderileceğini açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Eylül'de ataması gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlerin atama kararnamelerinin 18 Eylül'de il milli eğitim müdürlüklerine gönderileceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımızca 1 Eylül 2020 tarihinde ataması gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenler ile milli sporcu kapsamında 16 Temmuz 2020 tarihinde ataması gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlerin atama kararnameleri 18 Eylül 2020 tarihinde il milli eğitim müdürlüklerine gönderilecektir. Ataması gerçekleşen öğretmenlerimiz, atama duyurularında göreve başlama esnasında isteneceği belirtilen belgelerle birlikte 18/09/2020 tarihi itibarıyla göreve başlamak üzere atandıkları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunabilecektir" denildi.



Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 17:44 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | MEB: 1 Eylül'de atanan öğretmenlerin atama kararnameleri 18 Eylül'de gönderilecek - Son Dakika

Son Dakika

DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Tedavi sürecimde AK Parti ve MHP'den herhangi bir telefon gelmedi

Eski yetişkin film yıldızı Zoe Parker, evinde ölü bulundu

Ekrem İmamoğlu'ndan Olay TV söylentilerine yanıt: Keşke Cavit Çağlar gibi bir isimle ortak olsak

Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Messi'den indirim isteyecek

Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz

İzmir'de kaçak kazı yapılan alanda göçük meydana geldi

Son Dakika: Medipol Başakşehir, deplasmanda Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu

İltihap sökücü ilaç, koronavirüs hastalarında iyileşmeyi hızlandırıyor

Karadeniz müziğinin sevilen ismi "Cimilli İbo" lakaplı İbrahim Özer yoğun bakımda alındı

Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim, silahlı saldırıya uğradı

Çapa Tıp Fakültesi verilerini paylaşan Prof. Dr. Tufan Tükek'den İstanbul için dikkat çeken uyarı: Salgın yeniden başladı

Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın Türkiye maçı öncesi attığı müstehcen mesajları ifşa oldu

Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı

Show TV'deki "Arıza" dizisinde Van'a "Dağ başı" denilmesinden sonra tepkiler çığ gibi büyüdü

Fenerbahçe'de gönderilecekler listesinde bulunan Jailson antrenmana çıkmadı