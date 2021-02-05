MEB'den özel gereksinimli çocukların aileleri için rehber kitapçık seti - Son Dakika
Üye Girişi

MEB'den özel gereksinimli çocukların aileleri için rehber kitapçık seti

05.02.2021 14:04
MEB'den özel gereksinimli çocukların aileleri için rehber kitapçık seti

MEB'den özel gereksinimli çocukların aileleri için rehber kitapçık setiMİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından, özel gereksinimli öğrenci velileri için hazırlanan 'Aileler İçin Rehber Kitapçık'ın tanıtımını yapıldı.

MEB'den özel gereksinimli çocukların aileleri için rehber kitapçık seti

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından, özel gereksinimli öğrenci velileri için hazırlanan 'Aileler İçin Rehber Kitapçık'ın tanıtımını yapıldı. Bakan Ziya Selçuk, "Rehber kitapçıklar özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın, velilerimizin, öğretmenlerimizin konuyla alakalı daha fazla bilgilenmelerini sağlayacak" dedi.

Bakanlık tarafından Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile yürütülen Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin Kapsayıcı Eğitim Hizmetleri Sunma Açısından Kapasitelerinin Güçlendirilmesi (RAMKEG) projesi kapsamında, aileler için gereksinim türlerine özgü 8 rehber kitapçık seti hazırladı. Kitapların tanıtımı için bakanlık binasında program düzenledi. Programa Bakan Ziya Selçuk ile projede yer alan akademisyenler katıldı. Burada konuşan Bakan Selçuk, "Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız için ailenin öğrenme ve tedavi süreçlerine etkisi de çok önemli. Ailenin bilinçli olması, belirli konularda bilgi sahibi olması çocuğun hayatını da kolaylaştırıyor ve daha rahat çözümler bulunmasına imkan sağlıyor. Bizim işimiz, görevimiz sizleri anlamak, yardımcı olmak" dedi.

'GÜZEL İŞBİRLİĞİ OLUŞTU'Bakan Selçuk, rehberlik ve araştırma merkezlerinde yürütülen özel eğitim hizmetlerinin daha nitelikli bir şekilde yürümesi içinde ailelerinin bu sürece etkin katılımını çok önemsediklerini vurguladı. Selçuk, "UNICEF ile RAMKEG projesi kapsamında 'dil ve konuşma güçlüğü' gibi, 'özel öğrenme güçlüğü' gibi, 'otizm spektrum' bozukluğu gibi, 'hiperaktivite bozukluğu' gibi, 'görme ve işitme yetersizliği' gibi çeşitli alanlarda velilerimize rehber kitaplar hazırlayıp onların konuyla ilgili farkındalıklarını artırmak, daha nesnel bilgiler sunmak çabasındayız. Bu küresel salgın döneminde uzaktan eğitimle de olsa güzel bir işbirliği oluştu. Her bir velimizin bu tür kaynaklarla karşılaşması, bu kaynaklarla ilgili olarak öğretmenlerle irtibat kurması süreci işlevsel kılıyor. Rehber kitapçıklar özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın, velilerimizin, öğretmenlerimizin konuyla alakalı daha fazla bilgilenmelerini sağlayacak" diye konuştu.'İNGİLİZCE VE ARAPÇA OLARAK DA HAZIRLANDI'Kitaplarda çok ayrıntılı bilgilerin yer aldığını ve bu ayrıntı bilgiler sayesinde yapılan çalışmaların niteliğinin artacağını söyleyen Bakan Selçuk, "Hazırlanan içeriklerden yola çıkarak aile eğitim programları da hazırlanıyor. Her bir velimizin Türkiye'nin neresinde olursa olsun alacağı eğitimin standart haline gelmesi ve Türkiye'de ortak bir dilin gelişmesi sağlanmış olacak. Böylece niteliği de artırmış olacağız. Ülkemizdeki yabancı uyruklu vatandaşlarımız ve misafirlerimizi de göz önüne alarak bunlar İngilizce ve Arapça olarak hazırlandı. Basımları yapılan kitapçık setleri 252 rehberlik ve araştırma merkezine de gönderildi. İçeriklerin dijital nüshaları EBA'da yayınlandı" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından Isparta, İstanbul, Kütahya, Samsun, Şanlıurfa, Van illerinden kitap setlerini deneyimleyen ailelerle canlı bağlantı yaparak, kitapların çocuklara sağlayacağı katkılarla ilgili görüşlerini dinledi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
UNICEF: Ukrayna'da yaklaşık 7 milyon çocuk, enerji krizi nedeniyle risk altında UNICEF: Ukrayna'da yaklaşık 7 milyon çocuk, enerji krizi nedeniyle risk altında Yemen'de yarım milyon çocuğun hayatı yetersiz beslenme nedeniyle tehlikede Yemen'de yarım milyon çocuğun hayatı yetersiz beslenme nedeniyle tehlikede

Çocuklara Yardım Fonu, Birleşmiş Milletler, Ziya Selçuk, Milli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB'den özel gereksinimli çocukların aileleri için rehber kitapçık seti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:30 AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Seçimler nisandan sonra olacak, belki 1-2 hafta erkene çekilebilir
14:16 Türkiye genelinde 90 bin camide kız çocuklarıyla ilgili hutbe okundu: Evliliğe zorlamak büyük bir günah, ağır bir vebaldir
14:16 FIFA'dan devrim gibi karar: 2025'ten itibaren Kulüpler Dünya Kupası'nda 32 takım sahne alacak
14:00 Fransa'da 18 yıl önce siyah küfle kaplanıp terk edilen eve giren TikToker, gördüğü manzara karşısında şok yaşadı
13:19 Feyyaz Şerifoğlu, Camdaki Kız dizisinden ayrılan rol arkadaşı Hande Ataizi'ne veda etti: Bu hikaye de buraya kadar ama biz ilelebet
12:57 İstanbul Levent'teki bir AVM'nin çatı katında yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yükselen alevlere müdahale ediyor
12:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ve Suriye ile "üçlü görüşme" sözlerine Kremlin'den yeşil ışık
12:06 Arjantinli model Luciana Salazar, Dünya Kupası finali öncesi bombayı patlattı: Kazanırsak çırılçıplak koşacağım
11:16 Esenyurt'ta sahte doktor gerginliği! Başhekimin "tanımıyorum" dediği doktorun hastanede kaydının bulunmadığı tespit edildi
10:27 İstanbul'da İSPARK tarafından işletilen otoparklarda ücretlere yüzde 60 oranında zam yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2022 14:42:17. #1.12#
SON DAKİKA: MEB'den özel gereksinimli çocukların aileleri için rehber kitapçık seti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement