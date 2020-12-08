Son dakika haber! Meclis ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda - Son Dakika

Son dakika haber! Meclis ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda

08.12.2020 23:45
Son dakika haber! Meclis ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda, System.String[]

Son dakika haber: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Özel tiyatrolar, tarihinde hiç olmadığı kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iletişim içindeler.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Özel tiyatrolar, tarihinde hiç olmadığı kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iletişim içindeler. Hiç olmadığı kadar ciddi destek ve yardım alıyorlar. Hepsinin toplantıları da özellikle benim başkanlığımda yapılıyor. Hepsinin dertlerini dinliyorum. Mevzuatlar çerçevesinde, zorlayarak dahi onlara her türlü desteği vermeye devam ediyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2021 Yılı Bütçeleri üzerinde, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, 2019'da kiralık araçların, Kamu İhale Kanunu'na göre açık ihale usulüyle yapıldığını, en uygun teklifi veren firmayla anlaşma sağlandığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO'nun 2021 yılını, vefatının 750. yılı vesilesiyle Hacı Bektaş Veli'yi anma yılı ilan ettiğini anımsattı.

Ersoy, "Bizler de Pir'in evrensel dilini ve değerini, dünyaya anlatma ve aktarma gayretindeyiz. Bu vesileyle bakanlık olarak ilgili dernek, vakıflarla çok güzel bir etkinlikle 749. yılını bu yıl gerçekleştirdik. Amacımız, gelecek yıl bu etkinlikleri uluslararası anma ve anlatmaya tahvil etmek, her türlü politik çekişmenin dışında, Hz. Pir'in öğretilerine uygun, Anadolu irfanına yakışır olgunlukla, anma programlarını sürekli hale getirmek. Hatta uluslararası kültür aktivitelerimiz içinde de yer vererek, dünya genelindeki etkinliğini artırmak istiyoruz." diye konuştu.

Bakan Ersoy, son on yıldır türbe, dergah ziyaretlerinden ücret alınmadığını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının, Kürtçenin klasik sayılan eserlerini 2010'dan beri yayımlandığını anımsatan Ersoy, bu çerçevede şimdiye kadar 5 Kürtçe eserin yayımlandığını söyledi. Ersoy, Yayın Projeleri Değerlendirme Kurulu tarafından kararı alınan, yayım hazırlık çalışmaları süren 5 kitap bulunduğunu, bu yıl basımlarının gerçekleşeceğini, her yıl Kürtçe basılacak kitap sayısının da artarak devam edeceğini kaydetti.

Ersoy, turizmle ilgili herkesin bakanı olduğunu, kendisinden herhangi bir seyahat acentesi grubu ve STK'nin randevu talebine her zaman olumlu karşılık verdiğini söyledi.

TÜRSAB'ın eski başkanının da bir dizi seyahat acentesi ile pandemi sırasında sorunları görüşmek için randevu talep ettiğini, sektörün sorunlarını dinlediklerini, çözülebilecekleri çözdüklerini anlatan Ersoy, "TÜRSAB ile benim başkanlığımda 9 toplantı gerçekleştirildi. Bunun birincisine sayın başkan katıldı, 7 toplantıya katılmadı. Son toplantıda da yanımda oturuyordu. Geçen sene de aynı soruyu cevapladım." dedi.

Nevşehir'deki altın arama faaliyetleri kapsamında, Özkonak Yeraltı Şehri'nin olumsuz etkilendiği, buranın Alan Başkanlığı sınırlarına dahil edilmesi talebinin, ilgili kanunun geçtiği sırada iletilmesi nedeniyle karşılanamadığını söyleyen Ersoy, yeni bir talebin gelmesi halinde ilgili bakanlıklarla bu durumun değerlendirmeye alınabileceğini aktardı.

Bakan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün burslarına ilişkin de "Yurt dışına giden Türkleri de düşünün. Bu öğrenciler, aile desteğinden bütünüyle uzaktalar. Ne yemek yiyebileceği, ne de kalabileceği bir ortam var. Burslandırma kriterlerinde bu sebeple pozitif ayrıma tabi olmak zorundalar. Ödenen burslardaki fark buradan kaynaklanmaktadır." diye konuştu.

Edirne'deki restorasyonlara da değinen Bakan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Edirne Bölge Müdürlüğü bünyesinde devam eden 20 restorasyon işinin bulunduğunu, bunlardan 5'inin 2020 yılı içerisinde tamamlandığını, kalan 15'inin restorasyon çalışmalarının da 2021 yılında tamamlanacağını aktardı.

Özel tiyatrolarla ilgili bir çalışma grubu oluşturduklarının altını da çizen Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu çalışma grubuna Ankara Sanat Tiyatrosu'nun (AST) temsilcilerini de dahil ettik. Onların bütün taleplerini de değerlendiriyoruz. Bu seneki yardım programında AST de yardım alan tiyatrolar arasında yer aldı. Ödemesi de kendisine yapıldı. AST ile ilgili haberler çıkınca arkadaşlarımdan tiyatronun mal sahibi ile ilgili bir araştırma yapmalarını istedim. Mal sahibinin herhalde başka düşüncesi var, bize henüz dönüş yapmadı. Bu durumu da takip ediyoruz. AST destek programlarımızda bundan sonra da yer alacak. Diğer özel tiyatrolar gibi onlara da her türlü desteği veriyoruz. Özel tiyatrolar, tarihinde hiç olmadığı kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iletişim içindeler. Hiç olmadığı kadar ciddi destek ve yardım alıyorlar. Hepsinin toplantıları da özellikle benim başkanlığımda yapılıyor. Hepsinin dertlerini dinliyorum. Mevzuatlar çerçevesinde, zorlayarak dahi onlara her türlü desteği vermeye devam ediyorum."

mehmet ersoy, Turizm, Bakan, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Meclis ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, sahaya çıkma şartını açıkladı: 4. hakem çekilirse maça devam etme kararımız var Lazio, 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi gruplarında çıktı! Fenerbahçe'nin kasası doldu Duygu Özaslan, Can Maxim Mutaf'la verdiği pozları "Seninle karantina" notuyla paylaştı Genç kız, 1 yaşındayken yuttuğu toplu iğneden 17 yıl sonra kurtuldu Almanya'nın AB zirvesinde Türkiye yaptırımlarına karşı çıkması istifa getirdi Bakan Koca, 4 ilimizi uyardı: Sabit vaka artışı var, ağır hasta yükü artıyor Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor
Demba Ba'dan ırkçılık yapan hakeme ders gibi sözler! Herkes bunu konuşuyor Demba Ba'dan ırkçılık yapan hakeme ders gibi sözler! Herkes bunu konuşuyor         
23:54
Son Dakika: Paris'te ırkçılık skandalı! Başakşehir, Şampiyonlar Ligi maçından çekildi Son Dakika: Paris'te ırkçılık skandalı! Başakşehir, Şampiyonlar Ligi maçından çekildi         
23:28
Ezber bozan araştırma: Koronavirüsün belirtileri 6 haftadan fazla sürebiliyor Ezber bozan araştırma: Koronavirüsün belirtileri 6 haftadan fazla sürebiliyor         
23:06
Bakan Ersoy: Müzik emekçilerini kapsayan projeyi 11 Aralık'ta açıklayacağız Bakan Ersoy: Müzik emekçilerini kapsayan projeyi 11 Aralık'ta açıklayacağız         
22:48
Canlı yayında fenalaşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hastaneye kaldırıldı Canlı yayında fenalaşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hastaneye kaldırıldı         
22:12
Koronavirüs tedavisi gören belde belediye başkanı, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Koronavirüs tedavisi gören belde belediye başkanı, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti         
21:29
Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız         
20:32
Trump, S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım öngören bütçe tasarısını veto edecek Trump, S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım öngören bütçe tasarısını veto edecek         
18:53
Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular isyan etti: Gelmeyin, oturun yerinizde Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular isyan etti: Gelmeyin, oturun yerinizde         
17:16
Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce "Kafam yerinde değildi" dedi         
16:36
Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim         
13:33
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi         
12:01
Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından "tedbir" çağrısı geldi: Artık çok yorulduk ve tükendik, lütfen virüsü ciddiye alın         
11:01
Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı         
10:05
Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti         
09:39
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 00:02:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Meclis ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei